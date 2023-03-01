https://ria.ru/20230301/energodar-1855049119.html

Передача детских книг и рисунков в библиотеку Энергодара

Передача детских книг и рисунков в библиотеку Энергодара - РИА Новости, 01.03.2023

Передача детских книг и рисунков в библиотеку Энергодара

Следственный департамент МВД России передал в Энергодар книги и детские рисунки. Радостное для города событие — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T12:09

2023-03-01T12:09

2023-03-01T12:15

фото

россия

энергодар

общество

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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Следственный департамент МВД России передал в Энергодар книги и детские рисунки. Радостное для города событие — в фотоленте Ria.ru.

россия

энергодар

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

фото, фото, россия, энергодар, общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии)