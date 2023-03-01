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Передача детских книг и рисунков в библиотеку Энергодара - РИА Новости, 01.03.2023
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12:09 01.03.2023 (обновлено: 12:15 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/energodar-1855049119.html
Передача детских книг и рисунков в библиотеку Энергодара
Передача детских книг и рисунков в библиотеку Энергодара - РИА Новости, 01.03.2023
Передача детских книг и рисунков в библиотеку Энергодара
Следственный департамент МВД России передал в Энергодар книги и детские рисунки. Радостное для города событие — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 01.03.2023
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россия
энергодар
общество
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Следственный департамент МВД России передал в Энергодар книги и детские рисунки. Радостное для города событие — в фотоленте Ria.ru.
россия
энергодар
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РИА Новости
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5
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96
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РИА Новости
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фото, фото, россия, энергодар, общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Фото, Россия, Энергодар, Общество, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)

Передача детских книг и рисунков в библиотеку Энергодара

Читать ria.ru в
Следственный департамент МВД России передал в Энергодар книги и детские рисунки. Радостное для города событие — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Центральная библиотека Энергодара получила около тысячи книг разного жанра и детские рисунки.

Сотрудники Центральной библиотеки города Энергодара смотрят книги, собранные Следственным департаментом МВД России

Центральная библиотека Энергодара получила около тысячи книг разного жанра и детские рисунки.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Их передал Следственный департамент МВД России.

Рисунки участников конкурса детского рисунка Потребительская кооперация глазами детей в Центральной библиотеке города Энергодара

Их передал Следственный департамент МВД России.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Сотрудники с радостью восприняли это событие.

Мужчины несут коробку с книгами, собранными Следственным департаментом МВД России, для передачи в Центральную библиотеку города Энергодара

Сотрудники с радостью восприняли это событие.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Они выразили желание обновить библиотечный фонд.

Сотрудники Центральной библиотеки города Энергодара рассматривают рисунки участников конкурса детского рисунка Потребительская кооперация глазами детей

Они выразили желание обновить библиотечный фонд.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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4 из 8
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Глава администрации Энергодара Эдуард Сеновоз заявил, что переданные книги сыграют большую роль в образовании детей.

Глава администрации Энергодара Эдуард Сеновоз с книгами, собранными Следственным департаментом МВД России, для передачи в Центральную библиотеку города Энергодара

Глава администрации Энергодара Эдуард Сеновоз заявил, что переданные книги сыграют большую роль в образовании детей.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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5 из 8
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Он отметил возросший спрос на чтение среди населения и выразил надежду, что в дальнейшем город получит литературу для старшего поколения.

Книги, собранные Следственным департаментом МВД России, для передачи в Центральную библиотеку города Энергодара

Он отметил возросший спрос на чтение среди населения и выразил надежду, что в дальнейшем город получит литературу для старшего поколения.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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6 из 8
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Ежедневно библиотеку посещают около сорока человек.

Коробки с книгами, собранными Следственным департаментом МВД России, для передачи в Центральную библиотеку города Энергодара

Ежедневно библиотеку посещают около сорока человек.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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7 из 8
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

И число читающих жителей Энергодара растет.

Рисунки участников конкурса детского рисунка Потребительская кооперация глазами детей в Центральной библиотеке города Энергодара

И число читающих жителей Энергодара растет.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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8 из 8
 
ФотоРоссияЭнергодарОбществоМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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