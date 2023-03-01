Передача детских книг и рисунков в библиотеку Энергодара

Центральная библиотека Энергодара получила около тысячи книг разного жанра и детские рисунки.
Центральная библиотека Энергодара получила около тысячи книг разного жанра и детские рисунки.
Их передал Следственный департамент МВД России.
Их передал Следственный департамент МВД России.
Сотрудники с радостью восприняли это событие.
Сотрудники с радостью восприняли это событие.
Они выразили желание обновить библиотечный фонд.
Они выразили желание обновить библиотечный фонд.
Глава администрации Энергодара Эдуард Сеновоз заявил, что переданные книги сыграют большую роль в образовании детей.
Глава администрации Энергодара Эдуард Сеновоз заявил, что переданные книги сыграют большую роль в образовании детей.
Он отметил возросший спрос на чтение среди населения и выразил надежду, что в дальнейшем город получит литературу для старшего поколения.
Он отметил возросший спрос на чтение среди населения и выразил надежду, что в дальнейшем город получит литературу для старшего поколения.
Ежедневно библиотеку посещают около сорока человек.
Ежедневно библиотеку посещают около сорока человек.
И число читающих жителей Энергодара растет.
И число читающих жителей Энергодара растет.