https://ria.ru/20230301/elektrokary-1854993557.html

Для водителей электрокаров разрешили бесплатный проезд по платным трассам

Для водителей электрокаров разрешили бесплатный проезд по платным трассам - РИА Новости, 01.03.2023

Для водителей электрокаров разрешили бесплатный проезд по платным трассам

Бесплатный проезд по платным федеральным автодорогам в РФ разрешен для водителей электромобилей с 1 марта: эксперимент продлится до конца 2023 года, он... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T00:45

2023-03-01T00:45

2023-03-01T00:45

общество

москва

россия

казань

авто

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

автодор

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Бесплатный проезд по платным федеральным автодорогам в РФ разрешен для водителей электромобилей с 1 марта: эксперимент продлится до конца 2023 года, он распространяется на трассы М-11 Москва - Санкт Петербург, ЦКАД, М-12 Москва - Казань, М-4 "Дон", М-1 "Беларусь" и М-3 "Украина", сообщали в Минэкономразвития и "Автодоре". Чтобы получить право бесплатного проезда на период проведения эксперимента, владельцу электромобиля необходимо обратиться в офис поддержки пользователей ООО "Автодор – Платные Дороги". А также предъявить документы, подтверждающие, что электромобиль оснащен исключительно электрическим двигателем и предоставить транспондер T-pass. Статус "Электромобиль" позволит бесплатно проезжать через пункты взимания платы и рамки "Свободного потока". Оператор будет вести мониторинг соблюдения условий эксперимента в течение всего срока его проведения. При нарушении правил акции с лицевого счета пользователя будет списана полная стоимость проезда, а его транспондер будет отключен от акции без возможности повторного участия для указанного пользователя.

https://ria.ru/20230131/taksi-elektrokary-1848785058.html

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общество, москва, россия, казань, авто, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), автодор