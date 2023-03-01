https://ria.ru/20230301/elektrokary-1854993557.html
Для водителей электрокаров разрешили бесплатный проезд по платным трассам
Для водителей электрокаров разрешили бесплатный проезд по платным трассам - РИА Новости, 01.03.2023
Для водителей электрокаров разрешили бесплатный проезд по платным трассам
Бесплатный проезд по платным федеральным автодорогам в РФ разрешен для водителей электромобилей с 1 марта: эксперимент продлится до конца 2023 года, он... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T00:45
2023-03-01T00:45
2023-03-01T00:45
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автодор
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Бесплатный проезд по платным федеральным автодорогам в РФ разрешен для водителей электромобилей с 1 марта: эксперимент продлится до конца 2023 года, он распространяется на трассы М-11 Москва - Санкт Петербург, ЦКАД, М-12 Москва - Казань, М-4 "Дон", М-1 "Беларусь" и М-3 "Украина", сообщали в Минэкономразвития и "Автодоре". Чтобы получить право бесплатного проезда на период проведения эксперимента, владельцу электромобиля необходимо обратиться в офис поддержки пользователей ООО "Автодор – Платные Дороги". А также предъявить документы, подтверждающие, что электромобиль оснащен исключительно электрическим двигателем и предоставить транспондер T-pass. Статус "Электромобиль" позволит бесплатно проезжать через пункты взимания платы и рамки "Свободного потока". Оператор будет вести мониторинг соблюдения условий эксперимента в течение всего срока его проведения. При нарушении правил акции с лицевого счета пользователя будет списана полная стоимость проезда, а его транспондер будет отключен от акции без возможности повторного участия для указанного пользователя.
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общество, москва, россия, казань, авто, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), автодор
Общество, Москва, Россия, Казань, Авто, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Автодор
Для водителей электрокаров разрешили бесплатный проезд по платным трассам
В России разрешили бесплатный проезд по платным трассам для водителей электрокаров
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Бесплатный проезд по платным федеральным автодорогам в РФ разрешен для водителей электромобилей с 1 марта: эксперимент продлится до конца 2023 года, он распространяется на трассы М-11 Москва - Санкт Петербург, ЦКАД, М-12 Москва - Казань, М-4 "Дон", М-1 "Беларусь" и М-3 "Украина", сообщали в Минэкономразвития и "Автодоре".
Чтобы получить право бесплатного проезда на период проведения эксперимента, владельцу электромобиля необходимо обратиться в офис поддержки пользователей ООО "Автодор – Платные Дороги". А также предъявить документы, подтверждающие, что электромобиль оснащен исключительно электрическим двигателем и предоставить транспондер T-pass.
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Статус "Электромобиль" позволит бесплатно проезжать через пункты взимания платы и рамки "Свободного потока". Оператор будет вести мониторинг соблюдения условий эксперимента в течение всего срока его проведения. При нарушении правил акции с лицевого счета пользователя будет списана полная стоимость проезда, а его транспондер будет отключен от акции без возможности повторного участия для указанного пользователя.