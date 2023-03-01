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В Красноярском крае два человека погибли в ДТП между двумя фурами
В Красноярском крае два человека погибли в ДТП между двумя фурами - РИА Новости, 01.03.2023
В Красноярском крае два человека погибли в ДТП между двумя фурами
Два человека погибли, один пострадал в результате столкновения двух фур в районе поселка Козулька Красноярского края, сообщает краевой главк ГУМЧС. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T17:23
2023-03-01T17:23
2023-03-01T17:23
происшествия
красноярский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОЯРСК, 1 мар - РИА Новости. Два человека погибли, один пострадал в результате столкновения двух фур в районе поселка Козулька Красноярского края, сообщает краевой главк ГУМЧС. На месте работают шесть сотрудников МЧС России и две единицы техники. "Они ликвидировали пожар, возникший после столкновения, на площади 10 квадратных метров, вытащили пострадавшего и передали его медикам, а также произвели деблокировку погибших", - отмечает пресс-служба.
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происшествия, красноярский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Красноярский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Красноярском крае два человека погибли в ДТП между двумя фурами
В Красноярском крае два человека погибли, один ранен из-за столкновения двух фур