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В Красноярском крае два человека погибли в ДТП между двумя фурами

В Красноярском крае два человека погибли в ДТП между двумя фурами - РИА Новости, 01.03.2023

В Красноярском крае два человека погибли в ДТП между двумя фурами

Два человека погибли, один пострадал в результате столкновения двух фур в районе поселка Козулька Красноярского края, сообщает краевой главк ГУМЧС. РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T17:23

2023-03-01T17:23

2023-03-01T17:23

происшествия

красноярский край

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОЯРСК, 1 мар - РИА Новости. Два человека погибли, один пострадал в результате столкновения двух фур в районе поселка Козулька Красноярского края, сообщает краевой главк ГУМЧС. На месте работают шесть сотрудников МЧС России и две единицы техники. "Они ликвидировали пожар, возникший после столкновения, на площади 10 квадратных метров, вытащили пострадавшего и передали его медикам, а также произвели деблокировку погибших", - отмечает пресс-служба.

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красноярский край

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происшествия, красноярский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)