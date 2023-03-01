Замглавы МИД заявил о невозможности пересмотра решения России по ДСНВ
Рябков заявил о невозможности пересмотра решения о приостановке участия России в ДСНВ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Заявление Вашингтона о некоем плане для России по инспекциям в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений появилось слишком поздно, сообщил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.
Он отметил, что в английском языке есть выражение "too little too late", которое можно вольно перевести как "поздно пить боржоми". По словам Рябкова, сейчас в Соединенных Штатах могут говорить что угодно, пытаясь делать хорошую мину при плохой игре.
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"Мы все сказали, президент расставил точки над "i" в послании Федеральному собранию, МИД констатировал в своем заявлении от 21 февраля, и мы не можем мириться с этой ситуацией, кардинально отличающейся от той, которая существовала в период разработки и подписания договора", — сказал замглавы МИД.
Заместитель министра иностранных дел также не исключил возможность контактов с представителями США в Женеве на конференции по разоружению. По его словам, Россия готова обсуждать любые вопросы, но нынешнюю ситуацию вокруг ДСНВ это не меняет.
Ранее в Госдепартаменте заявили, что Вашингтон при переговорах с Москвой выработал некое решение, позволяющее снять часть ее претензий по инспекциям объектов в рамках этого соглашения.
Накануне Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в договоре. Во время послания Федеральному собранию он заявил, что Москва пошла на этот шаг в ответ на американские ультиматумы. Глава государства уточнил, что страна приостанавливает участие в ДСНВ, но не выходит из него. По его словам, прежде чем вернуться к обсуждению, необходимо понять, как учитывать совокупный стратегический арсенал НАТО, включая Францию и Великобританию.
Россия и США подписали ДСНВ в 2010 году. Документ предусматривал, что к февралю 2018-го арсеналы каждой страны не должны превышать 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет, включая подводные лодки и тяжелые бомбардировщики, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок и 1550 боезарядов. К контрольной дате Россия свои обязательства по сокращению вооружений выполнила полностью. США также заявили о достижении согласованных уровней, но выхода на установленные показатели Вашингтон достиг в том числе за счет нелегитимного одностороннего исключения из зачета части вооружений.