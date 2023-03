https://ria.ru/20230301/dsnv-1855144471.html

Замглавы МИД заявил о невозможности пересмотра решения России по ДСНВ

Замглавы МИД заявил о невозможности пересмотра решения России по ДСНВ

2023-03-01T16:00

2023-03-01T16:00

2023-03-01T17:32

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Заявление Вашингтона о некоем плане для России по инспекциям в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений появилось слишком поздно, сообщил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.Он отметил, что в английском языке есть выражение "too little too late", которое можно вольно перевести как "поздно пить боржоми". По словам Рябкова, сейчас в Соединенных Штатах могут говорить что угодно, пытаясь делать хорошую мину при плохой игре.Рябков добавил, что вчера Россия передала официальную ноту США о приостановке участия в соглашении. При этом он уточнил, что центральные положения договора, связанные с ограничениями по числу соответствующих систем, Москва продолжит соблюдать.Заместитель министра иностранных дел также не исключил возможность контактов с представителями США в Женеве на конференции по разоружению. По его словам, Россия готова обсуждать любые вопросы, но нынешнюю ситуацию вокруг ДСНВ это не меняет.Ранее в Госдепартаменте заявили, что Вашингтон при переговорах с Москвой выработал некое решение, позволяющее снять часть ее претензий по инспекциям объектов в рамках этого соглашения.Накануне Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в договоре. Во время послания Федеральному собранию он заявил, что Москва пошла на этот шаг в ответ на американские ультиматумы. Глава государства уточнил, что страна приостанавливает участие в ДСНВ, но не выходит из него. По его словам, прежде чем вернуться к обсуждению, необходимо понять, как учитывать совокупный стратегический арсенал НАТО, включая Францию и Великобританию.

