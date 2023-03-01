Рейтинг@Mail.ru
Замглавы МИД заявил о невозможности пересмотра решения России по ДСНВ - РИА Новости, 01.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:00 01.03.2023 (обновлено: 17:32 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/dsnv-1855144471.html
Замглавы МИД заявил о невозможности пересмотра решения России по ДСНВ
Замглавы МИД заявил о невозможности пересмотра решения России по ДСНВ - РИА Новости, 01.03.2023
Замглавы МИД заявил о невозможности пересмотра решения России по ДСНВ
Заявление Вашингтона о некоем плане для России по инспекциям в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений появилось слишком поздно,... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T16:00
2023-03-01T17:32
россия
сша
договор снв-3
сергей рябков
в мире
украина
владимир путин
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155717/23/1557172397_0:121:2328:1431_1920x0_80_0_0_86f95bbdba5f3298a733a24207dccf5f.jpg
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Заявление Вашингтона о некоем плане для России по инспекциям в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений появилось слишком поздно, сообщил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.Он отметил, что в английском языке есть выражение "too little too late", которое можно вольно перевести как "поздно пить боржоми". По словам Рябкова, сейчас в Соединенных Штатах могут говорить что угодно, пытаясь делать хорошую мину при плохой игре.Рябков добавил, что вчера Россия передала официальную ноту США о приостановке участия в соглашении. При этом он уточнил, что центральные положения договора, связанные с ограничениями по числу соответствующих систем, Москва продолжит соблюдать.Заместитель министра иностранных дел также не исключил возможность контактов с представителями США в Женеве на конференции по разоружению. По его словам, Россия готова обсуждать любые вопросы, но нынешнюю ситуацию вокруг ДСНВ это не меняет.Ранее в Госдепартаменте заявили, что Вашингтон при переговорах с Москвой выработал некое решение, позволяющее снять часть ее претензий по инспекциям объектов в рамках этого соглашения.Накануне Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в договоре. Во время послания Федеральному собранию он заявил, что Москва пошла на этот шаг в ответ на американские ультиматумы. Глава государства уточнил, что страна приостанавливает участие в ДСНВ, но не выходит из него. По его словам, прежде чем вернуться к обсуждению, необходимо понять, как учитывать совокупный стратегический арсенал НАТО, включая Францию и Великобританию.
https://ria.ru/20230228/dsnv-1854944092.html
https://ria.ru/20230227/dsnv-1854687002.html
россия
сша
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155717/23/1557172397_130:0:2199:1552_1920x0_80_0_0_2eebd441e26a881f25399a4bb55bd4c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, договор снв-3, сергей рябков, в мире, украина, владимир путин, москва, нато
Россия, США, Договор СНВ-3, Сергей Рябков, В мире, Украина, Владимир Путин, Москва, НАТО
Замглавы МИД заявил о невозможности пересмотра решения России по ДСНВ

Рябков заявил о невозможности пересмотра решения о приостановке участия России в ДСНВ

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Заявление Вашингтона о некоем плане для России по инспекциям в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений появилось слишком поздно, сообщил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.
Он отметил, что в английском языке есть выражение "too little too late", которое можно вольно перевести как "поздно пить боржоми". По словам Рябкова, сейчас в Соединенных Штатах могут говорить что угодно, пытаясь делать хорошую мину при плохой игре.
«
"Мы все сказали, президент расставил точки над "i" в послании Федеральному собранию, МИД констатировал в своем заявлении от 21 февраля, и мы не можем мириться с этой ситуацией, кардинально отличающейся от той, которая существовала в период разработки и подписания договора", — сказал замглавы МИД.
Рябков добавил, что вчера Россия передала официальную ноту США о приостановке участия в соглашении. При этом он уточнил, что центральные положения договора, связанные с ограничениями по числу соответствующих систем, Москва продолжит соблюдать.
Здание Пентагона
В Пентагоне прокомментировали приостановку участия России в ДСНВ
28 февраля, 18:54
Заместитель министра иностранных дел также не исключил возможность контактов с представителями США в Женеве на конференции по разоружению. По его словам, Россия готова обсуждать любые вопросы, но нынешнюю ситуацию вокруг ДСНВ это не меняет.
Ранее в Госдепартаменте заявили, что Вашингтон при переговорах с Москвой выработал некое решение, позволяющее снять часть ее претензий по инспекциям объектов в рамках этого соглашения.
Накануне Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в договоре. Во время послания Федеральному собранию он заявил, что Москва пошла на этот шаг в ответ на американские ультиматумы. Глава государства уточнил, что страна приостанавливает участие в ДСНВ, но не выходит из него. По его словам, прежде чем вернуться к обсуждению, необходимо понять, как учитывать совокупный стратегический арсенал НАТО, включая Францию и Великобританию.

Россия и США подписали ДСНВ в 2010 году. Документ предусматривал, что к февралю 2018-го арсеналы каждой страны не должны превышать 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет, включая подводные лодки и тяжелые бомбардировщики, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок и 1550 боезарядов. К контрольной дате Россия свои обязательства по сокращению вооружений выполнила полностью. США также заявили о достижении согласованных уровней, но выхода на установленные показатели Вашингтон достиг в том числе за счет нелегитимного одностороннего исключения из зачета части вооружений.

Здание Госдепартамента США - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
США назвали российские претензии по ДСНВ легко устранимыми
27 февраля, 18:48
 
РоссияСШАДоговор СНВ-3Сергей РябковВ миреУкраинаВладимир ПутинМоскваНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала