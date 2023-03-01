https://ria.ru/20230301/draka-1855071795.html

В Воронеже разбираются в драке между школьницами якобы из-за вейпов

В Воронеже разбираются в драке между школьницами якобы из-за вейпов - РИА Новости, 01.03.2023

В Воронеже разбираются в драке между школьницами якобы из-за вейпов

Власти Воронежа и полиция разбираются в конфликте с дракой между ученицами одной из школ города, которые, по информации СМИ, якобы произошли из-за пропавших... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T12:14

2023-03-01T12:14

2023-03-01T12:14

происшествия

воронеж

воронежская область

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ВОРОНЕЖ, 1 мар - РИА Новости. Власти Воронежа и полиция разбираются в конфликте с дракой между ученицами одной из школ города, которые, по информации СМИ, якобы произошли из-за пропавших вейпов. О случившемся рассказало в среду местное издание "МОЁ! Online". По его данным, в одной из школ города в начале февраля у семиклассника пропали пять вейпов. Один из них, как информирует издание, мальчик увидел у ученицы восьмого класса и попросил свою знакомую семиклассницу, чтобы та уговорила старшую девочку вернуть вейпы. В результате между девочками и их группами поддержки произошли две стычки, а затем - и массовая драка, где главные героини конфликта получили травмы. "По информации образовательного учреждения, описываемые инциденты (с дракой) происходили не на территории школы и во внеурочное время. Вместе с тем, в соответствии с существующими требованиями, функциями и полномочиями образовательной организации, эти инциденты разбирались на советах профилактики с участием профильных структур и ведомств, где были опрошены все участники конфликта. В соответствии с имеющимися результатами опроса, информация о вейпах и их краже не подтверждается", - сообщил в среду РИА Новости представитель мэрии города. По его словам, конфликтная ситуация "находится на контроле управления образования и администрации учреждения". Также "проводится работа" с участниками конфликта и с их родителями. В ГУМВД по Воронежской области РИА Новости сообщили, что по этой истории ведется проверка.

https://ria.ru/20230213/vape-1851749904.html

https://ria.ru/20230228/draka-1854771362.html

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происшествия, воронеж, воронежская область, россия