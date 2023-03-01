https://ria.ru/20230301/donbass-1855018465.html

В ДНР за сутки один человек погиб при обстрелах со стороны ВСУ

В ДНР за сутки один человек погиб при обстрелах со стороны ВСУ - РИА Новости, 01.03.2023

В ДНР за сутки один человек погиб при обстрелах со стороны ВСУ

Один мирный житель погиб и девять ранены за минувшие сутки в Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает в среду... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T08:54

2023-03-01T08:54

2023-03-01T08:54

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 1 мар – РИА Новости. Один мирный житель погиб и девять ранены за минувшие сутки в Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает в среду штаб территориальной обороны республики. "За минувшие сутки, с 00.00 28 февраля до 00.00 1 марта, в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины на территории Донецкой Народной Республики погиб 1 человек и еще 9 мирных жителей получили ранения", - сказано в сообщении, опубликованном в телеграм-канале штаба. Во вторник ведомство сообщало, что за сутки на территории республики от обстрелов со стороны Украины пострадал один мирный житель.

https://ria.ru/20230228/lepestok-1854977434.html

донецкая народная республика

украина

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, украина