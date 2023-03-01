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В ДНР за сутки один человек погиб при обстрелах со стороны ВСУ - РИА Новости, 01.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:54 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/donbass-1855018465.html
В ДНР за сутки один человек погиб при обстрелах со стороны ВСУ
В ДНР за сутки один человек погиб при обстрелах со стороны ВСУ - РИА Новости, 01.03.2023
В ДНР за сутки один человек погиб при обстрелах со стороны ВСУ
Один мирный житель погиб и девять ранены за минувшие сутки в Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает в среду... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T08:54
2023-03-01T08:54
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 1 мар – РИА Новости. Один мирный житель погиб и девять ранены за минувшие сутки в Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает в среду штаб территориальной обороны республики. "За минувшие сутки, с 00.00 28 февраля до 00.00 1 марта, в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины на территории Донецкой Народной Республики погиб 1 человек и еще 9 мирных жителей получили ранения", - сказано в сообщении, опубликованном в телеграм-канале штаба. Во вторник ведомство сообщало, что за сутки на территории республики от обстрелов со стороны Украины пострадал один мирный житель.
https://ria.ru/20230228/lepestok-1854977434.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина
В ДНР за сутки один человек погиб при обстрелах со стороны ВСУ

Штаб обороны ДНР: за сутки при обстрелах со стороны ВСУ ранены девять человек, один погиб

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОбщежитие, поврежденное в результате обстрела со стороны ВСУ
Общежитие, поврежденное в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Общежитие, поврежденное в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 мар – РИА Новости. Один мирный житель погиб и девять ранены за минувшие сутки в Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает в среду штаб территориальной обороны республики.
"За минувшие сутки, с 00.00 28 февраля до 00.00 1 марта, в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины на территории Донецкой Народной Республики погиб 1 человек и еще 9 мирных жителей получили ранения", - сказано в сообщении, опубликованном в телеграм-канале штаба.
Во вторник ведомство сообщало, что за сутки на территории республики от обстрелов со стороны Украины пострадал один мирный житель.
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