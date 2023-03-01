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В Нижнем Новгороде достроили проблемный для сотни дольщиков дом - РИА Новости, 01.03.2023
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Нижегородская область
 
11:31 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/dom-1855060757.html
В Нижнем Новгороде достроили проблемный для сотни дольщиков дом
В Нижнем Новгороде достроили проблемный для сотни дольщиков дом - РИА Новости, 01.03.2023
В Нижнем Новгороде достроили проблемный для сотни дольщиков дом
Проблемный объект - дом №4 по Светлогорскому проезду - достроили в Советском районе Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T11:31
2023-03-01T11:31
нижегородская область
жилье
нижний новгород
советский район
нижегородская область
глеб никитин
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 мар - РИА Новости. Проблемный объект - дом №4 по Светлогорскому проезду - достроили в Советском районе Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба правительства региона. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что ключи от квартир в новом доме получат 104 дольщика. "Строительство удалось завершить за счет региональных механизмов поддержки пострадавших граждан. Было заключено соглашение между правительством региона, некоммерческим партнерством дольщиков и инвестором - дирекцией по строительству. Продолжаем использовать все возможные способы, чтобы люди получили свои квартиры", - цитирует пресс-служба слова Никитина. Строительство дома началось в 2005 году. Первоначальный застройщик дома - ООО "Волго-Окский проект" - в ноябре 2010 года был признан банкротом. Дом состоит из пяти секций. В 2020 году дольщики первых трех секций получили денежные компенсации, еще две секции по итогам обследования было решено достраивать. После восстановления прав обманутых дольщиков в этом доме инвестору - АО "Специализированный застройщик Нижегородской области "Дирекция по строительству" - будет предоставлен компенсационный земельный участок. Отмечается, что в начале 2023 года в Нижнем Новгороде уже введены в эксплуатацию два корпуса в ЖК "Солнечный" и один – в ЖК "Радуга". Это позволило решить проблемы около 300 обманутых дольщиков.
https://ria.ru/20230222/shkola-1853836594.html
https://ria.ru/20221227/dolschiki-1841695749.html
нижний новгород
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жилье, нижний новгород, советский район, нижегородская область, глеб никитин, россия
Нижегородская область, Жилье, Нижний Новгород, Советский район, Нижегородская область, Глеб Никитин, Россия
В Нижнем Новгороде достроили проблемный для сотни дольщиков дом

В Советском районе Нижнего Новгорода достроили проблемный дом №4 по Светлогорскому проезду

© РИА Новости / Олег Золото | Перейти в медиабанкВид на историческую часть Нижнего Новгорода
Вид на историческую часть Нижнего Новгорода - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Олег Золото
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Вид на историческую часть Нижнего Новгорода. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 мар - РИА Новости. Проблемный объект - дом №4 по Светлогорскому проезду - достроили в Советском районе Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба правительства региона.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что ключи от квартир в новом доме получат 104 дольщика.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на открытии первого корпуса Школы 800 - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
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"Строительство удалось завершить за счет региональных механизмов поддержки пострадавших граждан. Было заключено соглашение между правительством региона, некоммерческим партнерством дольщиков и инвестором - дирекцией по строительству. Продолжаем использовать все возможные способы, чтобы люди получили свои квартиры", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
Строительство дома началось в 2005 году. Первоначальный застройщик дома - ООО "Волго-Окский проект" - в ноябре 2010 года был признан банкротом. Дом состоит из пяти секций. В 2020 году дольщики первых трех секций получили денежные компенсации, еще две секции по итогам обследования было решено достраивать. После восстановления прав обманутых дольщиков в этом доме инвестору - АО "Специализированный застройщик Нижегородской области "Дирекция по строительству" - будет предоставлен компенсационный земельный участок.
Отмечается, что в начале 2023 года в Нижнем Новгороде уже введены в эксплуатацию два корпуса в ЖК "Солнечный" и один – в ЖК "Радуга". Это позволило решить проблемы около 300 обманутых дольщиков.
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Нижегородская областьЖильеНижний НовгородСоветский районНижегородская областьГлеб НикитинРоссия
 
 
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