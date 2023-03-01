https://ria.ru/20230301/dom-1855060757.html

В Нижнем Новгороде достроили проблемный для сотни дольщиков дом

В Нижнем Новгороде достроили проблемный для сотни дольщиков дом - РИА Новости, 01.03.2023

В Нижнем Новгороде достроили проблемный для сотни дольщиков дом

Проблемный объект - дом №4 по Светлогорскому проезду - достроили в Советском районе Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T11:31

2023-03-01T11:31

2023-03-01T11:31

нижегородская область

жилье

нижний новгород

советский район

нижегородская область

глеб никитин

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 мар - РИА Новости. Проблемный объект - дом №4 по Светлогорскому проезду - достроили в Советском районе Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба правительства региона. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что ключи от квартир в новом доме получат 104 дольщика. "Строительство удалось завершить за счет региональных механизмов поддержки пострадавших граждан. Было заключено соглашение между правительством региона, некоммерческим партнерством дольщиков и инвестором - дирекцией по строительству. Продолжаем использовать все возможные способы, чтобы люди получили свои квартиры", - цитирует пресс-служба слова Никитина. Строительство дома началось в 2005 году. Первоначальный застройщик дома - ООО "Волго-Окский проект" - в ноябре 2010 года был признан банкротом. Дом состоит из пяти секций. В 2020 году дольщики первых трех секций получили денежные компенсации, еще две секции по итогам обследования было решено достраивать. После восстановления прав обманутых дольщиков в этом доме инвестору - АО "Специализированный застройщик Нижегородской области "Дирекция по строительству" - будет предоставлен компенсационный земельный участок. Отмечается, что в начале 2023 года в Нижнем Новгороде уже введены в эксплуатацию два корпуса в ЖК "Солнечный" и один – в ЖК "Радуга". Это позволило решить проблемы около 300 обманутых дольщиков.

https://ria.ru/20230222/shkola-1853836594.html

https://ria.ru/20221227/dolschiki-1841695749.html

нижний новгород

советский район

нижегородская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

жилье, нижний новгород, советский район, нижегородская область, глеб никитин, россия