https://ria.ru/20230301/diversanty-1855107900.html
В ЛНР и Харьковской области уничтожили три группы диверсантов ВСУ
В ЛНР и Харьковской области уничтожили три группы диверсантов ВСУ - РИА Новости, 01.03.2023
В ЛНР и Харьковской области уничтожили три группы диверсантов ВСУ
В ЛНР и Харьковской области уничтожили три украинские группы диверсантов, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T13:58
2023-03-01T13:58
2023-03-01T14:11
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
россия
вооруженные силы украины
харьковская область
в мире
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. В ЛНР и Харьковской области уничтожили три украинские группы диверсантов, сообщило Минобороны РФ."В районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики и Тимковка Харьковской области уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20230301/gosudarstvo-1855088059.html
луганская народная республика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, россия, вооруженные силы украины, харьковская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, В мире
В ЛНР и Харьковской области уничтожили три группы диверсантов ВСУ
Минобороны: в ЛНР и Харьковской области уничтожили три группы диверсантов ВСУ