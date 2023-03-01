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В ЛНР и Харьковской области уничтожили три группы диверсантов ВСУ - РИА Новости, 01.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:58 01.03.2023 (обновлено: 14:11 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/diversanty-1855107900.html
В ЛНР и Харьковской области уничтожили три группы диверсантов ВСУ
В ЛНР и Харьковской области уничтожили три группы диверсантов ВСУ - РИА Новости, 01.03.2023
В ЛНР и Харьковской области уничтожили три группы диверсантов ВСУ
В ЛНР и Харьковской области уничтожили три украинские группы диверсантов, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T13:58
2023-03-01T14:11
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
россия
вооруженные силы украины
харьковская область
в мире
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. В ЛНР и Харьковской области уничтожили три украинские группы диверсантов, сообщило Минобороны РФ."В районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики и Тимковка Харьковской области уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20230301/gosudarstvo-1855088059.html
луганская народная республика
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луганская народная республика, россия, вооруженные силы украины, харьковская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, В мире
В ЛНР и Харьковской области уничтожили три группы диверсантов ВСУ

Минобороны: в ЛНР и Харьковской области уничтожили три группы диверсантов ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий
Военнослужащий - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. В ЛНР и Харьковской области уничтожили три украинские группы диверсантов, сообщило Минобороны РФ.
"В районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики и Тимковка Харьковской области уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ", - сказали в ведомстве.
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