https://ria.ru/20230301/diversanty-1855107900.html

В ЛНР и Харьковской области уничтожили три группы диверсантов ВСУ

В ЛНР и Харьковской области уничтожили три группы диверсантов ВСУ - РИА Новости, 01.03.2023

В ЛНР и Харьковской области уничтожили три группы диверсантов ВСУ

В ЛНР и Харьковской области уничтожили три украинские группы диверсантов, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T13:58

2023-03-01T13:58

2023-03-01T14:11

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

россия

вооруженные силы украины

харьковская область

в мире

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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. В ЛНР и Харьковской области уничтожили три украинские группы диверсантов, сообщило Минобороны РФ."В районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики и Тимковка Харьковской области уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20230301/gosudarstvo-1855088059.html

луганская народная республика

россия

харьковская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

луганская народная республика, россия, вооруженные силы украины, харьковская область, в мире