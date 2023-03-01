https://ria.ru/20230301/diplomatiya-1855077862.html

В Индии началась встреча Лаврова с главой МИД Турции

В Индии началась встреча Лаврова с главой МИД Турции - РИА Новости, 01.03.2023

В Индии началась встреча Лаврова с главой МИД Турции

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу на полях совещания глав дипведомств "группы двадцати"... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T12:31

2023-03-01T12:31

2023-03-01T15:04

в мире

индия

сергей лавров

россия

турция

мевлют чавушоглу

большая двадцатка

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НЬЮ-ДЕЛИ, 1 мар – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу на полях совещания глав дипведомств "группы двадцати" (G20). Ранее российский министр уже встретился с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром в формате рабочего завтрака в Хайдерабадском дворце. Лавров прибыл в столицу Индии во вторник вечером для участия в проходящей 1-2 марта встрече глав МИД "большой двадцатки".

https://ria.ru/20230228/terakt-1854867837.html

индия

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, индия, сергей лавров, россия, турция, мевлют чавушоглу, большая двадцатка