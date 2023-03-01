https://ria.ru/20230301/diplomatiya-1855077862.html
В Индии началась встреча Лаврова с главой МИД Турции
В Индии началась встреча Лаврова с главой МИД Турции - РИА Новости, 01.03.2023
В Индии началась встреча Лаврова с главой МИД Турции
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу на полях совещания глав дипведомств "группы двадцати"... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T12:31
2023-03-01T12:31
2023-03-01T15:04
в мире
индия
сергей лавров
россия
турция
мевлют чавушоглу
большая двадцатка
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НЬЮ-ДЕЛИ, 1 мар – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу на полях совещания глав дипведомств "группы двадцати" (G20). Ранее российский министр уже встретился с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром в формате рабочего завтрака в Хайдерабадском дворце. Лавров прибыл в столицу Индии во вторник вечером для участия в проходящей 1-2 марта встрече глав МИД "большой двадцатки".
https://ria.ru/20230228/terakt-1854867837.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индия, сергей лавров, россия, турция, мевлют чавушоглу, большая двадцатка
В мире, Индия, Сергей Лавров, Россия, Турция, Мевлют Чавушоглу, Большая двадцатка
В Индии началась встреча Лаврова с главой МИД Турции
Лавров проводит встречу с главой МИД Турции на полях министерского совещания G20 в Индии