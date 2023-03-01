В Полтавской области демонтировали памятник Мичурину
В Полтавской области Украины демонтировали памятник русскому селекционеру Мичурину
© Фото : представитель УИНП в Полтавской области Олег ПустовгарПамятник русскому селекционеру Ивану Мичурину демонтировали в селе Веселый Подол Полтавской области
© Фото : представитель УИНП в Полтавской области Олег Пустовгар
Памятник русскому селекционеру Ивану Мичурину демонтировали в селе Веселый Подол Полтавской области
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Памятник русскому селекционеру Ивану Мичурину демонтировали в одном из сел Полтавской области Украины, сообщило местное издание "Полтавская волна".
"В селе Веселый Подол Семеновской общины Кременчугского района демонтировали и переместили на территорию местного коммунального предприятия российский коммунистический памятник-бюст сталинисту Мичурину", - сообщило издание.
Мичурин - русский биолог и селекционер, создатель сортов плодово-ягодных культур. Мичурин пытался вывести новые, устойчивые к климату центральной полосы России, сорта. Всего он вывел более 300 таких видов.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.