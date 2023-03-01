https://ria.ru/20230301/demontazh-1855089159.html

В Полтавской области демонтировали памятник Мичурину

В Полтавской области демонтировали памятник Мичурину - РИА Новости, 01.03.2023

В Полтавской области демонтировали памятник Мичурину

Памятник русскому селекционеру Ивану Мичурину демонтировали в одном из сел Полтавской области Украины, сообщило местное издание "Полтавская волна". РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T13:02

2023-03-01T13:02

2023-03-01T13:02

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полтавская область

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Памятник русскому селекционеру Ивану Мичурину демонтировали в одном из сел Полтавской области Украины, сообщило местное издание "Полтавская волна". "В селе Веселый Подол Семеновской общины Кременчугского района демонтировали и переместили на территорию местного коммунального предприятия российский коммунистический памятник-бюст сталинисту Мичурину", - сообщило издание. Мичурин - русский биолог и селекционер, создатель сортов плодово-ягодных культур. Мичурин пытался вывести новые, устойчивые к климату центральной полосы России, сорта. Всего он вывел более 300 таких видов. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20230225/byust-1854317528.html

https://ria.ru/20230214/suvorov-1851997238.html

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в мире, украина, россия, полтавская область, сергей лавров