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В Полтавской области демонтировали памятник Мичурину - РИА Новости, 01.03.2023
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13:02 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/demontazh-1855089159.html
В Полтавской области демонтировали памятник Мичурину
В Полтавской области демонтировали памятник Мичурину - РИА Новости, 01.03.2023
В Полтавской области демонтировали памятник Мичурину
Памятник русскому селекционеру Ивану Мичурину демонтировали в одном из сел Полтавской области Украины, сообщило местное издание "Полтавская волна". РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T13:02
2023-03-01T13:02
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Памятник русскому селекционеру Ивану Мичурину демонтировали в одном из сел Полтавской области Украины, сообщило местное издание "Полтавская волна". "В селе Веселый Подол Семеновской общины Кременчугского района демонтировали и переместили на территорию местного коммунального предприятия российский коммунистический памятник-бюст сталинисту Мичурину", - сообщило издание. Мичурин - русский биолог и селекционер, создатель сортов плодово-ягодных культур. Мичурин пытался вывести новые, устойчивые к климату центральной полосы России, сорта. Всего он вывел более 300 таких видов. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
https://ria.ru/20230225/byust-1854317528.html
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в мире, украина, россия, полтавская область, сергей лавров
В мире, Украина, Россия, Полтавская область, Сергей Лавров
В Полтавской области демонтировали памятник Мичурину

В Полтавской области Украины демонтировали памятник русскому селекционеру Мичурину

© Фото : представитель УИНП в Полтавской области Олег ПустовгарПамятник русскому селекционеру Ивану Мичурину демонтировали в селе Веселый Подол Полтавской области
Памятник русскому селекционеру Ивану Мичурину демонтировали в селе Веселый Подол Полтавской области - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© Фото : представитель УИНП в Полтавской области Олег Пустовгар
Памятник русскому селекционеру Ивану Мичурину демонтировали в селе Веселый Подол Полтавской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Памятник русскому селекционеру Ивану Мичурину демонтировали в одном из сел Полтавской области Украины, сообщило местное издание "Полтавская волна".
"В селе Веселый Подол Семеновской общины Кременчугского района демонтировали и переместили на территорию местного коммунального предприятия российский коммунистический памятник-бюст сталинисту Мичурину", - сообщило издание.
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Мичурин - русский биолог и селекционер, создатель сортов плодово-ягодных культур. Мичурин пытался вывести новые, устойчивые к климату центральной полосы России, сорта. Всего он вывел более 300 таких видов.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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