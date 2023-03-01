https://ria.ru/20230301/chinovnik-1855074761.html

"Подаривший" 30 миллионов рублей подрядчику якутский чиновник получил срок

"Подаривший" 30 миллионов рублей подрядчику якутский чиновник получил срок - РИА Новости, 01.03.2023

"Подаривший" 30 миллионов рублей подрядчику якутский чиновник получил срок

Экс-чиновник в Вилюйском районе Якутии получил 3,5 года колонии-поселения за превышение должностных полномочий при строительстве школы и детского сада, сообщает РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T12:25

2023-03-01T12:25

2023-03-01T12:25

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

россия

республика саха (якутия)

коррупция

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ЯКУТСК, 1 мар – РИА Новости. Экс-чиновник в Вилюйском районе Якутии получил 3,5 года колонии-поселения за превышение должностных полномочий при строительстве школы и детского сада, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбудили в Вилюйском районе Якутии в отношении экс-директора инженерно-строительного управления. О его направлении в суд региональное управление СК сообщало в конце января. "Суд... приговорил мужчину к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", - говорится в релизе. Судом установлено, что в 2020 году администрация района заключила с одним из ООО два контракта на строительство школы на 150 учащихся в селе Усун и детского сада на 50 мест в селе Кюбяинде. Впоследствии, подсудимый, занимая должность руководителя инженерно-строительного управления, подписал акты приемки фактически невыполненных по объектам строительно-монтажных работ. На их основании подрядчику перечислены более 48 миллионов рублей, из которых свыше 30 миллионов рублей - за невыполненные работы. Приговор не вступил в законную силу.

https://ria.ru/20230221/sakhalin-1853309966.html

https://ria.ru/20230220/sud-1853150044.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, республика саха (якутия), коррупция