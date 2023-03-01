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"Подаривший" 30 миллионов рублей подрядчику якутский чиновник получил срок - РИА Новости, 01.03.2023
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12:25 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/chinovnik-1855074761.html
"Подаривший" 30 миллионов рублей подрядчику якутский чиновник получил срок
"Подаривший" 30 миллионов рублей подрядчику якутский чиновник получил срок - РИА Новости, 01.03.2023
"Подаривший" 30 миллионов рублей подрядчику якутский чиновник получил срок
Экс-чиновник в Вилюйском районе Якутии получил 3,5 года колонии-поселения за превышение должностных полномочий при строительстве школы и детского сада, сообщает РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T12:25
2023-03-01T12:25
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
россия
республика саха (якутия)
коррупция
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ЯКУТСК, 1 мар – РИА Новости. Экс-чиновник в Вилюйском районе Якутии получил 3,5 года колонии-поселения за превышение должностных полномочий при строительстве школы и детского сада, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбудили в Вилюйском районе Якутии в отношении экс-директора инженерно-строительного управления. О его направлении в суд региональное управление СК сообщало в конце января. "Суд... приговорил мужчину к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", - говорится в релизе. Судом установлено, что в 2020 году администрация района заключила с одним из ООО два контракта на строительство школы на 150 учащихся в селе Усун и детского сада на 50 мест в селе Кюбяинде. Впоследствии, подсудимый, занимая должность руководителя инженерно-строительного управления, подписал акты приемки фактически невыполненных по объектам строительно-монтажных работ. На их основании подрядчику перечислены более 48 миллионов рублей, из которых свыше 30 миллионов рублей - за невыполненные работы. Приговор не вступил в законную силу.
https://ria.ru/20230221/sakhalin-1853309966.html
https://ria.ru/20230220/sud-1853150044.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, республика саха (якутия), коррупция
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Республика Саха (Якутия), Коррупция
"Подаривший" 30 миллионов рублей подрядчику якутский чиновник получил срок

Якутский экс-чиновник получил 3,5 года колонии за превышение полномочий при строительстве

© Pexels/Sora ShimazakiМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© Pexels/Sora Shimazaki
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 1 мар – РИА Новости. Экс-чиновник в Вилюйском районе Якутии получил 3,5 года колонии-поселения за превышение должностных полномочий при строительстве школы и детского сада, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбудили в Вилюйском районе Якутии в отношении экс-директора инженерно-строительного управления. О его направлении в суд региональное управление СК сообщало в конце января.
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"Суд... приговорил мужчину к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", - говорится в релизе.
Судом установлено, что в 2020 году администрация района заключила с одним из ООО два контракта на строительство школы на 150 учащихся в селе Усун и детского сада на 50 мест в селе Кюбяинде.
Впоследствии, подсудимый, занимая должность руководителя инженерно-строительного управления, подписал акты приемки фактически невыполненных по объектам строительно-монтажных работ. На их основании подрядчику перечислены более 48 миллионов рублей, из которых свыше 30 миллионов рублей - за невыполненные работы.
Приговор не вступил в законную силу.
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ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)РоссияРеспублика Саха (Якутия)Коррупция
 
 
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