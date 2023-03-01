https://ria.ru/20230301/blagodarnost-1855167233.html

Луценко поблагодарил вологодских женщин, оказывающих помощь участникам СВО

Луценко поблагодарил вологодских женщин, оказывающих помощь участникам СВО - РИА Новости, 01.03.2023

Луценко поблагодарил вологодских женщин, оказывающих помощь участникам СВО

Представителям женских волонтерских организаций Вологодской области, оказывающих помощь участникам СВО и их семьям, в преддверии Международного женского дня... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T16:48

2023-03-01T16:48

2023-03-01T16:49

вологодская область

вологодская область

андрей луценко

законодательное собрание вологодской области

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ВОЛОГДА, 1 мар – РИА Новости. Представителям женских волонтерских организаций Вологодской области, оказывающих помощь участникам СВО и их семьям, в преддверии Международного женского дня вручены благодарности областного Законодательного собрания, сообщает пресс-служба регионального парламента.Благодарности "За проявленную гражданскую позицию, личный вклад в оказание поддержки и гуманитарной помощи мобилизованным от Вологодской области и членам их семей, инициативность и настойчивость в достижении поставленных целей" на торжественном собрании вручил председатель Заксобрания Андрей Луценко.Как отметили в пресс-службе, одним из крупнейших объединений, занимающихся производством одежды, амуниции и сбором гуманитарной помощи в области, стал Вологодский швейбат. За полгода работы инициативные вологжанки изготовили более двух тысяч термокостюмов, головных уборов и других вещей для военнослужащих."Большое спасибо каждой из вас за ту поддержку и заботу, которые вы оказываете нашим бойцам, находящимся в зоне СВО! Им нелегко, поэтому ваше внимание очень значимо. Я уверен, военнослужащие чувствуют не только материальную поддержку, но и моральную. Они знают, что их ждут семьи, дети, родители, вся Вологодская область", — приводятся в сообщении слова Луценко на торжественном собрании.

https://ria.ru/20230215/blagodarnosti-1852213845.html

вологодская область

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Алёна Пава

вологодская область, андрей луценко, законодательное собрание вологодской области