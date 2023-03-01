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БРИКС, ШОС, ОДКБ могут быть новыми гарантами безопасности, заявили в Минске - РИА Новости, 01.03.2023
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12:25 01.03.2023 (обновлено: 12:29 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/bezopasnost-1855075156.html
БРИКС, ШОС, ОДКБ могут быть новыми гарантами безопасности, заявили в Минске
БРИКС, ШОС, ОДКБ могут быть новыми гарантами безопасности, заявили в Минске - РИА Новости, 01.03.2023
БРИКС, ШОС, ОДКБ могут быть новыми гарантами безопасности, заявили в Минске
БРИКС, ШОС и ОДКБ могли бы стать новыми гарантами мировой безопасности и способствовать недопущению глобального разрушительного конфликта, заявил заместитель... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T12:25
2023-03-01T12:29
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МИНСК, 1 мар – РИА Новости. БРИКС, ШОС и ОДКБ могли бы стать новыми гарантами мировой безопасности и способствовать недопущению глобального разрушительного конфликта, заявил заместитель министра иностранных дел Белоруссии Юрий Амбразевич на Конференции по разоружению в Женеве. "Возможно, всем нам следует активно искать дееспособных и заинтересованных игроков как в лице влиятельных стран, так и международных структур, миротворческие и объединительные действия которых позволили бы не допустить глобального разрушительного конфликта. Возможно, миру нужны новые неожиданные гаранты безопасности, ассиметричные альянсы и инициативы. Набирает роль и вес Шанхайская организация сотрудничества, доказала свою эффективность Организация Договора о коллективной безопасности, полно потенциала Совещание по всеобъемлющим мерам доверия в Азии, особую роль может сыграть БРИКС", - цитирует выступление Амбразевича пресс-служба белорусского МИД. По словам замминистра, "если рванет в Украине, в Европе, то достанется всем". "Спрятаться не получится ни у кого. Беларусь давно предчувствовала беду и настойчиво призывала к началу процесса переговоров по определению политических и правовых основ глобальной безопасности. Мы, как и ранее, глубоко убеждены, что альтернативы переговорам нет", - добавил он. Амбразевич напомнил, что в 2023 году Белоруссия как председатель ОДКБ намерена провести в Минске международную конференцию по безопасности в Евразии. Замглавы белорусского МИД выразил надежду, что попытка дискуссии по этой теме сделает мир ближе к созданию устойчивой системы равной и неделимой безопасности с соответствующими индивидуальными и коллективными гарантиями.
https://ria.ru/20230301/belorussiya-1855066888.html
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белоруссия, женева (город), азия, шос, одкб, брикс, безопасность
Белоруссия, Женева (город), Азия, ШОС, ОДКБ, БРИКС, Безопасность
БРИКС, ШОС, ОДКБ могут быть новыми гарантами безопасности, заявили в Минске

МИД Белоруссии: БРИКС, ШОС, ОДКБ могут стать новыми гарантами мировой безопасности

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МИНСК, 1 мар – РИА Новости. БРИКС, ШОС и ОДКБ могли бы стать новыми гарантами мировой безопасности и способствовать недопущению глобального разрушительного конфликта, заявил заместитель министра иностранных дел Белоруссии Юрий Амбразевич на Конференции по разоружению в Женеве.
"Возможно, всем нам следует активно искать дееспособных и заинтересованных игроков как в лице влиятельных стран, так и международных структур, миротворческие и объединительные действия которых позволили бы не допустить глобального разрушительного конфликта. Возможно, миру нужны новые неожиданные гаранты безопасности, ассиметричные альянсы и инициативы. Набирает роль и вес Шанхайская организация сотрудничества, доказала свою эффективность Организация Договора о коллективной безопасности, полно потенциала Совещание по всеобъемлющим мерам доверия в Азии, особую роль может сыграть БРИКС", - цитирует выступление Амбразевича пресс-служба белорусского МИД.
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По словам замминистра, "если рванет в Украине, в Европе, то достанется всем". "Спрятаться не получится ни у кого. Беларусь давно предчувствовала беду и настойчиво призывала к началу процесса переговоров по определению политических и правовых основ глобальной безопасности. Мы, как и ранее, глубоко убеждены, что альтернативы переговорам нет", - добавил он.
Амбразевич напомнил, что в 2023 году Белоруссия как председатель ОДКБ намерена провести в Минске международную конференцию по безопасности в Евразии. Замглавы белорусского МИД выразил надежду, что попытка дискуссии по этой теме сделает мир ближе к созданию устойчивой системы равной и неделимой безопасности с соответствующими индивидуальными и коллективными гарантиями.
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