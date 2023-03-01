https://ria.ru/20230301/bezopasnost-1855070433.html
Армения ратифицировала соглашение с Россией об информационной безопасности
Армения ратифицировала соглашение с Россией об информационной безопасности - РИА Новости, 01.03.2023
Армения ратифицировала соглашение с Россией об информационной безопасности
Парламент Армении на заседании в среду ратифицировал соглашение с РФ о сотрудничестве в области информационной безопасности, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T12:08
2023-03-01T12:08
2023-03-01T12:08
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ЕРЕВАН, 1 мар – РИА Новости. Парламент Армении на заседании в среду ратифицировал соглашение с РФ о сотрудничестве в области информационной безопасности, передает корреспондент РИА Новости. За ратификацию подписанного 19 апреля 2022 года армяно-российского межправительственного соглашения "О сотрудничестве в области обеспечения информационной безопасности" проголосовали 69 депутатов, воздержались 28. Основными направлениями сотрудничества соглашением определены, в частности, координация противодействия угрозам информационной безопасности, обмен информацией в правоохранительной области для выявления, предупреждения, пресечения и расследования правонарушений, связанных с использованием информационно-коммуникационных технологий в террористических и иных преступных целях, сотрудничество в области реагирования на компьютерные инциденты, совершенствование двусторонней нормативно-правовой базы. Документ предусматривает взаимодействие и координацию деятельности при решении проблем обеспечения международной информационной безопасности в рамках международных организаций и форумов, проведение рабочих встреч, конференций, семинаров, подготовку кадров, стажировки, обмен специалистами и опытом, содействие в проведении научно-исследовательской деятельности. При этом стороны должны обеспечить надлежащую защиту передаваемой или создаваемой в ходе сотрудничества информации. Координирующими органами для реализации положений соглашения определены аппараты Советов безопасности двух стран.
https://ria.ru/20230110/rossiya-1843926701.html
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армения, россия
Армения ратифицировала соглашение с Россией об информационной безопасности
Парламент Армении ратифицировал соглашение с Россией об информационной безопасности
ЕРЕВАН, 1 мар – РИА Новости. Парламент Армении на заседании в среду ратифицировал соглашение с РФ о сотрудничестве в области информационной безопасности, передает корреспондент РИА Новости.
За ратификацию подписанного 19 апреля 2022 года армяно-российского межправительственного соглашения "О сотрудничестве в области обеспечения информационной безопасности" проголосовали 69 депутатов, воздержались 28.
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Основными направлениями сотрудничества соглашением определены, в частности, координация противодействия угрозам информационной безопасности, обмен информацией в правоохранительной области для выявления, предупреждения, пресечения и расследования правонарушений, связанных с использованием информационно-коммуникационных технологий в террористических и иных преступных целях, сотрудничество в области реагирования на компьютерные инциденты, совершенствование двусторонней нормативно-правовой базы.
Документ предусматривает взаимодействие и координацию деятельности при решении проблем обеспечения международной информационной безопасности в рамках международных организаций и форумов, проведение рабочих встреч, конференций, семинаров, подготовку кадров, стажировки, обмен специалистами и опытом, содействие в проведении научно-исследовательской деятельности. При этом стороны должны обеспечить надлежащую защиту передаваемой или создаваемой в ходе сотрудничества информации.
Координирующими органами для реализации положений соглашения определены аппараты Советов безопасности двух стран.
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