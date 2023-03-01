https://ria.ru/20230301/bezopasnost-1855070433.html

Армения ратифицировала соглашение с Россией об информационной безопасности

Армения ратифицировала соглашение с Россией об информационной безопасности - РИА Новости, 01.03.2023

Армения ратифицировала соглашение с Россией об информационной безопасности

Парламент Армении на заседании в среду ратифицировал соглашение с РФ о сотрудничестве в области информационной безопасности, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T12:08

2023-03-01T12:08

2023-03-01T12:08

армения

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ЕРЕВАН, 1 мар – РИА Новости. Парламент Армении на заседании в среду ратифицировал соглашение с РФ о сотрудничестве в области информационной безопасности, передает корреспондент РИА Новости. За ратификацию подписанного 19 апреля 2022 года армяно-российского межправительственного соглашения "О сотрудничестве в области обеспечения информационной безопасности" проголосовали 69 депутатов, воздержались 28. Основными направлениями сотрудничества соглашением определены, в частности, координация противодействия угрозам информационной безопасности, обмен информацией в правоохранительной области для выявления, предупреждения, пресечения и расследования правонарушений, связанных с использованием информационно-коммуникационных технологий в террористических и иных преступных целях, сотрудничество в области реагирования на компьютерные инциденты, совершенствование двусторонней нормативно-правовой базы. Документ предусматривает взаимодействие и координацию деятельности при решении проблем обеспечения международной информационной безопасности в рамках международных организаций и форумов, проведение рабочих встреч, конференций, семинаров, подготовку кадров, стажировки, обмен специалистами и опытом, содействие в проведении научно-исследовательской деятельности. При этом стороны должны обеспечить надлежащую защиту передаваемой или создаваемой в ходе сотрудничества информации. Координирующими органами для реализации положений соглашения определены аппараты Советов безопасности двух стран.

https://ria.ru/20230110/rossiya-1843926701.html

https://ria.ru/20230228/peregovory-1854818758.html

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армения, россия