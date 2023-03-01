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В МИД Белоруссии рассказали о последствиях милитаризации Украины - РИА Новости, 01.03.2023
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11:53 01.03.2023 (обновлено: 11:57 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/belorussiya-1855066888.html
В МИД Белоруссии рассказали о последствиях милитаризации Украины
В МИД Белоруссии рассказали о последствиях милитаризации Украины - РИА Новости, 01.03.2023
В МИД Белоруссии рассказали о последствиях милитаризации Украины
Продолжающаяся милитаризация Украины может привести к прямому столкновению государств с ядерным оружием, заявил заместитель министра иностранных дел Белоруссии... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T11:53
2023-03-01T11:57
в мире
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украина
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МИНСК, 1 мар – РИА Новости. Продолжающаяся милитаризация Украины может привести к прямому столкновению государств с ядерным оружием, заявил заместитель министра иностранных дел Белоруссии Юрий Амбразевич на Конференции по разоружению в Женеве. "Для Беларуси очевидно, что продолжающаяся милитаризация Украины все более современными и все более дальнобойными видами вооружений повышает риск втягивания в конфликт новых государств и может привести к прямому столкновению государств с ядерным оружием", - цитирует Амбразевича пресс-служба белорусского МИД. В своем выступлении замглавы подчеркнул, что для Белоруссии очевидно, что будет невозможно ликвидировать угрозы безопасности, урегулировать накопившиеся противоречия, выявив победителя на поле боя в классическом понимании традиционных войн. "У всеобщей катастрофы не будет правильной стороны", - резюмировал замминистра.
https://ria.ru/20230227/oruzhie-1854706130.html
https://ria.ru/20230227/ukraina-1854613656.html
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в мире, белоруссия, украина, женева (город)
В мире, Белоруссия, Украина, Женева (город)
В МИД Белоруссии рассказали о последствиях милитаризации Украины

МИД Белоруссии: милитаризация Украины рискует привести к столкновению ядерных держав

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МИНСК, 1 мар – РИА Новости. Продолжающаяся милитаризация Украины может привести к прямому столкновению государств с ядерным оружием, заявил заместитель министра иностранных дел Белоруссии Юрий Амбразевич на Конференции по разоружению в Женеве.
"Для Беларуси очевидно, что продолжающаяся милитаризация Украины все более современными и все более дальнобойными видами вооружений повышает риск втягивания в конфликт новых государств и может привести к прямому столкновению государств с ядерным оружием", - цитирует Амбразевича пресс-служба белорусского МИД.
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В своем выступлении замглавы подчеркнул, что для Белоруссии очевидно, что будет невозможно ликвидировать угрозы безопасности, урегулировать накопившиеся противоречия, выявив победителя на поле боя в классическом понимании традиционных войн.
"У всеобщей катастрофы не будет правильной стороны", - резюмировал замминистра.
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