https://ria.ru/20230301/belorussiya-1855066888.html

В МИД Белоруссии рассказали о последствиях милитаризации Украины

В МИД Белоруссии рассказали о последствиях милитаризации Украины - РИА Новости, 01.03.2023

В МИД Белоруссии рассказали о последствиях милитаризации Украины

Продолжающаяся милитаризация Украины может привести к прямому столкновению государств с ядерным оружием, заявил заместитель министра иностранных дел Белоруссии... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T11:53

2023-03-01T11:53

2023-03-01T11:57

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украина

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МИНСК, 1 мар – РИА Новости. Продолжающаяся милитаризация Украины может привести к прямому столкновению государств с ядерным оружием, заявил заместитель министра иностранных дел Белоруссии Юрий Амбразевич на Конференции по разоружению в Женеве. "Для Беларуси очевидно, что продолжающаяся милитаризация Украины все более современными и все более дальнобойными видами вооружений повышает риск втягивания в конфликт новых государств и может привести к прямому столкновению государств с ядерным оружием", - цитирует Амбразевича пресс-служба белорусского МИД. В своем выступлении замглавы подчеркнул, что для Белоруссии очевидно, что будет невозможно ликвидировать угрозы безопасности, урегулировать накопившиеся противоречия, выявив победителя на поле боя в классическом понимании традиционных войн. "У всеобщей катастрофы не будет правильной стороны", - резюмировал замминистра.

https://ria.ru/20230227/oruzhie-1854706130.html

https://ria.ru/20230227/ukraina-1854613656.html

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женева (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, белоруссия, украина, женева (город)