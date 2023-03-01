Байден может оказаться в роли человека с "Титаника", заявил Херш
Херш: Байден может оказаться человеком с "Титаника" из-за нежелания перемирия на Украине
Визит президента США Джо Байдена в Киев. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден может оказаться в роли человека с "Титаника" из-за его и администрации Белого дома нежелания добиться перемирия и прекращения огня на Украине, считает американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.
В своей новой статье, опубликованной на его странице на платформе Substack, Херш написал, что нынешний президент США и его команда из-за нежелания прийти к перемирию "могут оказаться на том же корабле". Он напомнил, что Джон Кеннеди во время нахождения на посту президента США в период войны во Вьетнаме мог находиться как будто на "Титанике", приближающемуся к айсбергу.
Журналист отметил, что в США не наблюдается давления на администрацию страны в связи с продолжающейся активной поддержкой Украины, хотя в некоторых странах, например в Берлине, нарастает недовольство населения ситуацией.
"Администрация Байдена не чувствует никакого давления от конгресса и основных американских СМИ относительно его страстной… поддержки Украины… Но протесты и недовольство общественности нарастает в Германии наравне с опросами, которые показывают истощающуюся поддержку политики Байдена", - написал журналист.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости заявил, что тезис о том, что Россия отказывается от переговоров по Украине - ложь, Москва продолжит опровергать этот и другие фейки. По его словам, никто не пытается убедить Киев в необходимости вернуться к переговорам с Москвой.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Ранее Путин заявлял, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, это Киев сам себе запретил вести диалог.