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Байден может оказаться в роли человека с "Титаника", заявил Херш - РИА Новости, 01.03.2023
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17:44 01.03.2023 (обновлено: 17:45 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/bayden-1855187189.html
Байден может оказаться в роли человека с "Титаника", заявил Херш
Байден может оказаться в роли человека с "Титаника", заявил Херш - РИА Новости, 01.03.2023
Байден может оказаться в роли человека с "Титаника", заявил Херш
Президент США Джо Байден может оказаться в роли человека с "Титаника" из-за его и администрации Белого дома нежелания добиться перемирия и прекращения огня на... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T17:44
2023-03-01T17:45
в мире
киев
россия
москва
джо байден
джон кеннеди (политик)
сергей лавров
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден может оказаться в роли человека с "Титаника" из-за его и администрации Белого дома нежелания добиться перемирия и прекращения огня на Украине, считает американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. В своей новой статье, опубликованной на его странице на платформе Substack, Херш написал, что нынешний президент США и его команда из-за нежелания прийти к перемирию "могут оказаться на том же корабле". Он напомнил, что Джон Кеннеди во время нахождения на посту президента США в период войны во Вьетнаме мог находиться как будто на "Титанике", приближающемуся к айсбергу. Журналист отметил, что в США не наблюдается давления на администрацию страны в связи с продолжающейся активной поддержкой Украины, хотя в некоторых странах, например в Берлине, нарастает недовольство населения ситуацией. "Администрация Байдена не чувствует никакого давления от конгресса и основных американских СМИ относительно его страстной… поддержки Украины… Но протесты и недовольство общественности нарастает в Германии наравне с опросами, которые показывают истощающуюся поддержку политики Байдена", - написал журналист. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости заявил, что тезис о том, что Россия отказывается от переговоров по Украине - ложь, Москва продолжит опровергать этот и другие фейки. По его словам, никто не пытается убедить Киев в необходимости вернуться к переговорам с Москвой. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Ранее Путин заявлял, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, это Киев сам себе запретил вести диалог.
https://ria.ru/20230225/khersh-1854237944.html
https://ria.ru/20230228/oshibka-1854888049.html
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в мире, киев, россия, москва, джо байден, джон кеннеди (политик), сергей лавров
В мире, Киев, Россия, Москва, Джо Байден, Джон Кеннеди (политик), Сергей Лавров
Байден может оказаться в роли человека с "Титаника", заявил Херш

Херш: Байден может оказаться человеком с "Титаника" из-за нежелания перемирия на Украине

© Фото : Офис Президента УкраиныВизит президента США Джо Байдена в Киев
Визит президента США Джо Байдена в Киев - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© Фото : Офис Президента Украины
Визит президента США Джо Байдена в Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден может оказаться в роли человека с "Титаника" из-за его и администрации Белого дома нежелания добиться перемирия и прекращения огня на Украине, считает американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.
В своей новой статье, опубликованной на его странице на платформе Substack, Херш написал, что нынешний президент США и его команда из-за нежелания прийти к перемирию "могут оказаться на том же корабле". Он напомнил, что Джон Кеннеди во время нахождения на посту президента США в период войны во Вьетнаме мог находиться как будто на "Титанике", приближающемуся к айсбергу.
Мониторинг утечки газа в газопроводах Северный поток и Северный поток — 2. Съемка космического аппарата Канопус-В
Херш заявил, что США не отрицают причастность к подрыву "Северных потоков"
25 февраля, 09:58
Журналист отметил, что в США не наблюдается давления на администрацию страны в связи с продолжающейся активной поддержкой Украины, хотя в некоторых странах, например в Берлине, нарастает недовольство населения ситуацией.
"Администрация Байдена не чувствует никакого давления от конгресса и основных американских СМИ относительно его страстной… поддержки Украины… Но протесты и недовольство общественности нарастает в Германии наравне с опросами, которые показывают истощающуюся поддержку политики Байдена", - написал журналист.
Визит президента США Джо Байдена в Киев - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
СМИ: Байден привел в ярость американцев непоправимой ошибкой по Украине
28 февраля, 16:26
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости заявил, что тезис о том, что Россия отказывается от переговоров по Украине - ложь, Москва продолжит опровергать этот и другие фейки. По его словам, никто не пытается убедить Киев в необходимости вернуться к переговорам с Москвой.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Ранее Путин заявлял, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, это Киев сам себе запретил вести диалог.
Журналист Сеймур Херш - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
Херш допустил риск дезинтеграции НАТО из-за подрыва "Северных потоков"
25 февраля, 06:19
 
В миреКиевРоссияМоскваДжо БайденДжон Кеннеди (политик)Сергей Лавров
 
 
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