https://ria.ru/20230301/bayden-1855187189.html

Байден может оказаться в роли человека с "Титаника", заявил Херш

Байден может оказаться в роли человека с "Титаника", заявил Херш - РИА Новости, 01.03.2023

Байден может оказаться в роли человека с "Титаника", заявил Херш

Президент США Джо Байден может оказаться в роли человека с "Титаника" из-за его и администрации Белого дома нежелания добиться перемирия и прекращения огня на... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T17:44

2023-03-01T17:44

2023-03-01T17:45

в мире

киев

россия

москва

джо байден

джон кеннеди (политик)

сергей лавров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853217158_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_e6b1453056002d413276eaf7799f3f8f.jpg

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден может оказаться в роли человека с "Титаника" из-за его и администрации Белого дома нежелания добиться перемирия и прекращения огня на Украине, считает американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. В своей новой статье, опубликованной на его странице на платформе Substack, Херш написал, что нынешний президент США и его команда из-за нежелания прийти к перемирию "могут оказаться на том же корабле". Он напомнил, что Джон Кеннеди во время нахождения на посту президента США в период войны во Вьетнаме мог находиться как будто на "Титанике", приближающемуся к айсбергу. Журналист отметил, что в США не наблюдается давления на администрацию страны в связи с продолжающейся активной поддержкой Украины, хотя в некоторых странах, например в Берлине, нарастает недовольство населения ситуацией. "Администрация Байдена не чувствует никакого давления от конгресса и основных американских СМИ относительно его страстной… поддержки Украины… Но протесты и недовольство общественности нарастает в Германии наравне с опросами, которые показывают истощающуюся поддержку политики Байдена", - написал журналист. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости заявил, что тезис о том, что Россия отказывается от переговоров по Украине - ложь, Москва продолжит опровергать этот и другие фейки. По его словам, никто не пытается убедить Киев в необходимости вернуться к переговорам с Москвой. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Ранее Путин заявлял, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, это Киев сам себе запретил вести диалог.

https://ria.ru/20230225/khersh-1854237944.html

https://ria.ru/20230228/oshibka-1854888049.html

https://ria.ru/20230225/khersh-1854226290.html

киев

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, россия, москва, джо байден, джон кеннеди (политик), сергей лавров