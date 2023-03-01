https://ria.ru/20230301/artemovsk-1855234825.html

Боец ВСУ рассказал об украинских потерях в Артемовске

Боец ВСУ рассказал об украинских потерях в Артемовске - РИА Новости, 02.03.2023

Боец ВСУ рассказал об украинских потерях в Артемовске

Украинский военный, воюющий в Артемовске (украинское название Бахмут), заявил, что украинские войска теряют по одной-две роты за день, а город нужно оставить. РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-01T22:18

2023-03-01T22:18

2023-03-02T00:45

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

донецкая народная республика

страна.ua

вооруженные силы украины

донбасс

украина

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Украинский военный, воюющий в Артемовске (украинское название Бахмут), заявил, что украинские войска теряют по одной-две роты за день, а город нужно оставить. Украинское интернет-издание "Страна.ua" в своем телеграм-канале опубликовало видеообращение украинских военных, удерживающих Артемовск. Видео снимает командир украинских войск с позывным "Мадьяр". Он и другие военные описывают ситуацию в городе. "Бахмут уже стал каким-то идолом, Бахмут-крепость. Я это, конечно, уважаю, но если тут рота живет одну ночь, то... нужно подготовить позиции и немного откатываться назад. Потому что, когда мы каждый день теряем по роте, две роты, батальон... За неделю целый батальон! Мое видение ситуации такое: оно того не стоит. Нужно подготовить позиции, откатиться, выровнять линию (фронта) и надеяться, ждать боеприпасов этих проклятых", - заявил один из военных на видео. Другой военный, на видео управляющий разведывательным дроном, заявил, что остается оптимистом и верит, что "что-то произойдет" и город украинская сторона не сдаст". Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.

https://ria.ru/20230301/artemovsk-1855184778.html

артемовск

донецкая народная республика

донбасс

украина

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в мире, артемовск, донецкая народная республика, страна.ua, вооруженные силы украины, донбасс, украина