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Боец ВСУ рассказал об украинских потерях в Артемовске - РИА Новости, 02.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
22:18 01.03.2023 (обновлено: 00:45 02.03.2023)
https://ria.ru/20230301/artemovsk-1855234825.html
Боец ВСУ рассказал об украинских потерях в Артемовске
Боец ВСУ рассказал об украинских потерях в Артемовске - РИА Новости, 02.03.2023
Боец ВСУ рассказал об украинских потерях в Артемовске
Украинский военный, воюющий в Артемовске (украинское название Бахмут), заявил, что украинские войска теряют по одной-две роты за день, а город нужно оставить. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-01T22:18
2023-03-02T00:45
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
донецкая народная республика
страна.ua
вооруженные силы украины
донбасс
украина
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Украинский военный, воюющий в Артемовске (украинское название Бахмут), заявил, что украинские войска теряют по одной-две роты за день, а город нужно оставить. Украинское интернет-издание "Страна.ua" в своем телеграм-канале опубликовало видеообращение украинских военных, удерживающих Артемовск. Видео снимает командир украинских войск с позывным "Мадьяр". Он и другие военные описывают ситуацию в городе. "Бахмут уже стал каким-то идолом, Бахмут-крепость. Я это, конечно, уважаю, но если тут рота живет одну ночь, то... нужно подготовить позиции и немного откатываться назад. Потому что, когда мы каждый день теряем по роте, две роты, батальон... За неделю целый батальон! Мое видение ситуации такое: оно того не стоит. Нужно подготовить позиции, откатиться, выровнять линию (фронта) и надеяться, ждать боеприпасов этих проклятых", - заявил один из военных на видео. Другой военный, на видео управляющий разведывательным дроном, заявил, что остается оптимистом и верит, что "что-то произойдет" и город украинская сторона не сдаст". Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
https://ria.ru/20230301/artemovsk-1855184778.html
артемовск
донецкая народная республика
донбасс
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в мире, артемовск, донецкая народная республика, страна.ua, вооруженные силы украины, донбасс, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Страна.ua, Вооруженные силы Украины, Донбасс, Украина
Боец ВСУ рассказал об украинских потерях в Артемовске

Командир ВСУ с позывным Мадьяр заявил о потере более чем роты за сутки в Артемовске

© AP PhotoДым на месте боев в Артемовске (Бахмуте)
Дым на месте боев в Артемовске (Бахмуте) - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© AP Photo
Дым на месте боев в Артемовске (Бахмуте). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Украинский военный, воюющий в Артемовске (украинское название Бахмут), заявил, что украинские войска теряют по одной-две роты за день, а город нужно оставить.
Украинское интернет-издание "Страна.ua" в своем телеграм-канале опубликовало видеообращение украинских военных, удерживающих Артемовск. Видео снимает командир украинских войск с позывным "Мадьяр". Он и другие военные описывают ситуацию в городе.
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"Бахмут уже стал каким-то идолом, Бахмут-крепость. Я это, конечно, уважаю, но если тут рота живет одну ночь, то... нужно подготовить позиции и немного откатываться назад. Потому что, когда мы каждый день теряем по роте, две роты, батальон... За неделю целый батальон! Мое видение ситуации такое: оно того не стоит. Нужно подготовить позиции, откатиться, выровнять линию (фронта) и надеяться, ждать боеприпасов этих проклятых", - заявил один из военных на видео.
Другой военный, на видео управляющий разведывательным дроном, заявил, что остается оптимистом и верит, что "что-то произойдет" и город украинская сторона не сдаст".
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАртемовскДонецкая Народная РеспубликаСтрана.uaВооруженные силы УкраиныДонбассУкраина
 
 
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