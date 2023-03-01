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Киев оставил в Артемовске тысячи военных "на убой", заявили в Донецке - РИА Новости, 01.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:39 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/artemovsk-1855184778.html
Киев оставил в Артемовске тысячи военных "на убой", заявили в Донецке
Киев оставил в Артемовске тысячи военных "на убой", заявили в Донецке - РИА Новости, 01.03.2023
Киев оставил в Артемовске тысячи военных "на убой", заявили в Донецке
В Артемовске остаются несколько тысяч украинских военных, оставленных там Киевом просто "на убой", заявил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T17:39
2023-03-01T17:39
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
артемовск
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
россия
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. В Артемовске остаются несколько тысяч украинских военных, оставленных там Киевом просто "на убой", заявил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский. "В городе осталось несколько тысяч тероборонцев, остались заградотряды и несколько разведывательных подразделений ВСУ, которые будут расстреливать всех, кто будет выходить из Артемовска. Эти вооруженные формирования оставили в городе просто на убой", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала. По его словам, российские военные и артиллерия "очень грамотно работают" на подступах к Артемовску: все дороги, включая путь на Часов Яр, находятся под огневых контролем РФ. При этом, отметил Кимаковский, украинские войска в Артемовске "будут держаться до последнего".
https://ria.ru/20230301/artemovsk-1855093983.html
донецкая народная республика
артемовск
украина
россия
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безопасность, донецкая народная республика, артемовск, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Артемовск, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР, Россия
Киев оставил в Артемовске тысячи военных "на убой", заявили в Донецке

Советник Пушилина Кимаковский: Киев оставил в Артемовске несколько тысяч военных на убой

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaМедик и раненый украинский военный в районе Артемовска
Медик и раненый украинский военный в районе Артемовска - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Медик и раненый украинский военный в районе Артемовска. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. В Артемовске остаются несколько тысяч украинских военных, оставленных там Киевом просто "на убой", заявил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.
"В городе осталось несколько тысяч тероборонцев, остались заградотряды и несколько разведывательных подразделений ВСУ, которые будут расстреливать всех, кто будет выходить из Артемовска. Эти вооруженные формирования оставили в городе просто на убой", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала.
По его словам, российские военные и артиллерия "очень грамотно работают" на подступах к Артемовску: все дороги, включая путь на Часов Яр, находятся под огневых контролем РФ. При этом, отметил Кимаковский, украинские войска в Артемовске "будут держаться до последнего".
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаАртемовскУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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