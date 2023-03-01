https://ria.ru/20230301/artemovsk-1855184778.html

Киев оставил в Артемовске тысячи военных "на убой", заявили в Донецке

Киев оставил в Артемовске тысячи военных "на убой", заявили в Донецке - РИА Новости, 01.03.2023

Киев оставил в Артемовске тысячи военных "на убой", заявили в Донецке

В Артемовске остаются несколько тысяч украинских военных, оставленных там Киевом просто "на убой", заявил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский. РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T17:39

2023-03-01T17:39

2023-03-01T17:39

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

артемовск

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

россия

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. В Артемовске остаются несколько тысяч украинских военных, оставленных там Киевом просто "на убой", заявил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский. "В городе осталось несколько тысяч тероборонцев, остались заградотряды и несколько разведывательных подразделений ВСУ, которые будут расстреливать всех, кто будет выходить из Артемовска. Эти вооруженные формирования оставили в городе просто на убой", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала. По его словам, российские военные и артиллерия "очень грамотно работают" на подступах к Артемовску: все дороги, включая путь на Часов Яр, находятся под огневых контролем РФ. При этом, отметил Кимаковский, украинские войска в Артемовске "будут держаться до последнего".

https://ria.ru/20230301/artemovsk-1855093983.html

донецкая народная республика

артемовск

украина

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, донецкая народная республика, артемовск, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, россия