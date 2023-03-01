https://ria.ru/20230301/artemovsk-1855184778.html
Киев оставил в Артемовске тысячи военных "на убой", заявили в Донецке
Киев оставил в Артемовске тысячи военных "на убой", заявили в Донецке - РИА Новости, 01.03.2023
Киев оставил в Артемовске тысячи военных "на убой", заявили в Донецке
В Артемовске остаются несколько тысяч украинских военных, оставленных там Киевом просто "на убой", заявил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T17:39
2023-03-01T17:39
2023-03-01T17:39
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
артемовск
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
россия
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. В Артемовске остаются несколько тысяч украинских военных, оставленных там Киевом просто "на убой", заявил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский. "В городе осталось несколько тысяч тероборонцев, остались заградотряды и несколько разведывательных подразделений ВСУ, которые будут расстреливать всех, кто будет выходить из Артемовска. Эти вооруженные формирования оставили в городе просто на убой", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала. По его словам, российские военные и артиллерия "очень грамотно работают" на подступах к Артемовску: все дороги, включая путь на Часов Яр, находятся под огневых контролем РФ. При этом, отметил Кимаковский, украинские войска в Артемовске "будут держаться до последнего".
https://ria.ru/20230301/artemovsk-1855093983.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Киев оставил в Артемовске тысячи военных "на убой", заявили в Донецке
Советник Пушилина Кимаковский: Киев оставил в Артемовске несколько тысяч военных на убой