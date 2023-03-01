Рейтинг@Mail.ru
Глава офиса Зеленского обсудил с советником Байдена ситуацию в Артемовске - РИА Новости, 01.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:19 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/artemovsk-1855114512.html
Глава офиса Зеленского обсудил с советником Байдена ситуацию в Артемовске
Глава офиса Зеленского обсудил с советником Байдена ситуацию в Артемовске - РИА Новости, 01.03.2023
Глава офиса Зеленского обсудил с советником Байдена ситуацию в Артемовске
Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил в среду, что провел телефонный разговор с советником президента США по национальной безопасности... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T14:19
2023-03-01T14:19
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
сша
киев
андрей ермак
владимир зеленский
джейк салливан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/10/1852330362_0:79:3072:1807_1920x0_80_0_0_bd39c80cbc3c13572f98ee982e83a8b2.jpg
МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил в среду, что провел телефонный разговор с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, одной из тем стала ситуация в Артемовске. "Провел телефонный разговор с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном. Подвели итоги встречи Владимира Зеленского и президента США Джозефа Бадейна, которая состоялась на прошлой неделе в Киеве. Также обсудили ситуацию на фронте, в частности оборону Бахмута", - написал Ермак в своем Telegram-канале. По данным Ермака, стороны обменялись мнениями относительно украинской формулы. Ранее в среду замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила о решении перебросить в Артемовск дополнительные подразделения украинских войск. Во вторник украинский военный пожаловался американскому телеканалу CNN, что ситуация в Артемовске для Киева по всем направлениям намного хуже, чем официально говорят. Агентство Блумберг также во вторник передавало, что получение российскими военными контроля над Артемовском будет шагом на пути к освобождению всей Донецкой Народной Республики. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
https://ria.ru/20230220/boepripasy-1852997957.html
артемовск
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/10/1852330362_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cda75d5a4df004d43b1adc88ed2f26ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, артемовск, сша, киев, андрей ермак, владимир зеленский, джейк салливан
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, США, Киев, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Джейк Салливан
Глава офиса Зеленского обсудил с советником Байдена ситуацию в Артемовске

Глава офиса Зеленского Ермак обсудил с советником Байдена Салливаном ситуацию в Артемовске

© AP Photo / LibkosДым на месте боев в районе Артемовска
Дым на месте боев в районе Артемовска - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© AP Photo / Libkos
Дым на месте боев в районе Артемовска. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил в среду, что провел телефонный разговор с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, одной из тем стала ситуация в Артемовске.
"Провел телефонный разговор с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном. Подвели итоги встречи Владимира Зеленского и президента США Джозефа Бадейна, которая состоялась на прошлой неделе в Киеве. Также обсудили ситуацию на фронте, в частности оборону Бахмута", - написал Ермак в своем Telegram-канале.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
Инфографика
По данным Ермака, стороны обменялись мнениями относительно украинской формулы.
Ранее в среду замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила о решении перебросить в Артемовск дополнительные подразделения украинских войск.
Во вторник украинский военный пожаловался американскому телеканалу CNN, что ситуация в Артемовске для Киева по всем направлениям намного хуже, чем официально говорят. Агентство Блумберг также во вторник передавало, что получение российскими военными контроля над Артемовском будет шагом на пути к освобождению всей Донецкой Народной Республики.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
Работа самоходной артиллерийской установки 2С1 Гвоздика ВС России - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
Россия выигрывает войну боеприпасов. Но расслабляться нельзя
20 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАртемовскСШАКиевАндрей ЕрмакВладимир ЗеленскийДжейк Салливан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала