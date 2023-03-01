https://ria.ru/20230301/artemovsk-1855114512.html

Глава офиса Зеленского обсудил с советником Байдена ситуацию в Артемовске

Глава офиса Зеленского обсудил с советником Байдена ситуацию в Артемовске - РИА Новости, 01.03.2023

Глава офиса Зеленского обсудил с советником Байдена ситуацию в Артемовске

Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил в среду, что провел телефонный разговор с советником президента США по национальной безопасности... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T14:19

2023-03-01T14:19

2023-03-01T14:19

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

сша

киев

андрей ермак

владимир зеленский

джейк салливан

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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил в среду, что провел телефонный разговор с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, одной из тем стала ситуация в Артемовске. "Провел телефонный разговор с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном. Подвели итоги встречи Владимира Зеленского и президента США Джозефа Бадейна, которая состоялась на прошлой неделе в Киеве. Также обсудили ситуацию на фронте, в частности оборону Бахмута", - написал Ермак в своем Telegram-канале. По данным Ермака, стороны обменялись мнениями относительно украинской формулы. Ранее в среду замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила о решении перебросить в Артемовск дополнительные подразделения украинских войск. Во вторник украинский военный пожаловался американскому телеканалу CNN, что ситуация в Артемовске для Киева по всем направлениям намного хуже, чем официально говорят. Агентство Блумберг также во вторник передавало, что получение российскими военными контроля над Артемовском будет шагом на пути к освобождению всей Донецкой Народной Республики. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.

https://ria.ru/20230220/boepripasy-1852997957.html

артемовск

сша

киев

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в мире, артемовск, сша, киев, андрей ермак, владимир зеленский, джейк салливан