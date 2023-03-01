Рейтинг@Mail.ru
В Киеве заявили, что украинские войска не решили уходить из Артемовска - РИА Новости, 01.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:12 01.03.2023 (обновлено: 15:00 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/artemovsk-1855111649.html
В Киеве заявили, что украинские войска не решили уходить из Артемовска
В Киеве заявили, что украинские войска не решили уходить из Артемовска - РИА Новости, 01.03.2023
В Киеве заявили, что украинские войска не решили уходить из Артемовска
Украинские войска не приняли решение выйти из Артемовска, сообщает телеканал CNN со ссылкой на пресс-секретаря восточной группировки украинских войск Сергея... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T14:12
2023-03-01T15:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
артемовск
донецкая народная республика
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854620553_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_91628c4abf657b92fc98521efcd27e9f.jpg
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Украинские войска не приняли решение выйти из Артемовска, сообщает телеканал CNN со ссылкой на пресс-секретаря восточной группировки украинских войск Сергея Череватого. "Если мы видим, что угроза нашему персоналу и оперативной обстановке значительнее необходимости удерживать территорию, мы это сделаем (выведем войска)... Только командование видит, насколько это необходимо в этой ситуации", - отметил Череватый. Согласно представителю украинских войск, решение об отступлении должно приниматься на заседании штаба. "Могу сказать, что такого решения сейчас нет", - добавил пресс-секретарь. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230301/artemovsk-1855093983.html
https://ria.ru/20230228/artemovsk-1854975719.html
россия
артемовск
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854620553_611:590:2554:2047_1920x0_80_0_0_38e59e173f4d4169f32ba8ceab814684.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, артемовск, донецкая народная республика, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Киеве заявили, что украинские войска не решили уходить из Артемовска

Представитель ВСУ Череватый заявил, что решение отступить из Артемовска пока не принято

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВид на Артемовск
Вид на Артемовск - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Вид на Артемовск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Украинские войска не приняли решение выйти из Артемовска, сообщает телеканал CNN со ссылкой на пресс-секретаря восточной группировки украинских войск Сергея Череватого.
"Если мы видим, что угроза нашему персоналу и оперативной обстановке значительнее необходимости удерживать территорию, мы это сделаем (выведем войска)... Только командование видит, насколько это необходимо в этой ситуации", - отметил Череватый.
Местные жители на улице в Артемовске - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
Украина перебросит в Артемовск дополнительные подразделения
Вчера, 13:12
Согласно представителю украинских войск, решение об отступлении должно приниматься на заседании штаба. "Могу сказать, что такого решения сейчас нет", - добавил пресс-секретарь.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Жилые дома, разрушенные в результате обстрелов в Артемовске. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
Солдат ВСУ сообщил американскому телеканалу правду о ситуации в Артемовске
28 февраля, 21:54
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияАртемовскДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала