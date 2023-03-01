https://ria.ru/20230301/artemovsk-1855111649.html

В Киеве заявили, что украинские войска не решили уходить из Артемовска

В Киеве заявили, что украинские войска не решили уходить из Артемовска - РИА Новости, 01.03.2023

В Киеве заявили, что украинские войска не решили уходить из Артемовска

Украинские войска не приняли решение выйти из Артемовска, сообщает телеканал CNN со ссылкой на пресс-секретаря восточной группировки украинских войск Сергея... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T14:12

2023-03-01T14:12

2023-03-01T15:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

артемовск

донецкая народная республика

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Украинские войска не приняли решение выйти из Артемовска, сообщает телеканал CNN со ссылкой на пресс-секретаря восточной группировки украинских войск Сергея Череватого. "Если мы видим, что угроза нашему персоналу и оперативной обстановке значительнее необходимости удерживать территорию, мы это сделаем (выведем войска)... Только командование видит, насколько это необходимо в этой ситуации", - отметил Череватый. Согласно представителю украинских войск, решение об отступлении должно приниматься на заседании штаба. "Могу сказать, что такого решения сейчас нет", - добавил пресс-секретарь. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230301/artemovsk-1855093983.html

https://ria.ru/20230228/artemovsk-1854975719.html

россия

артемовск

донецкая народная республика

украина

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, артемовск, донецкая народная республика, украина, ситуация в днр и лнр