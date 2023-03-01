https://ria.ru/20230301/artemovsk-1855093983.html

Украина перебросит в Артемовск дополнительные подразделения

Украина перебросит в Артемовск дополнительные подразделения - РИА Новости, 01.03.2023

Украина перебросит в Артемовск дополнительные подразделения

Украинское командование решило перебросить в Артемовск дополнительные войска, сообщила замминистра обороны страны Анна Маляр. РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T13:12

2023-03-01T13:12

2023-03-01T14:57

специальная военная операция на украине

артемовск

украина

вооруженные силы украины

безопасность

россия

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Украинское командование решило перебросить в Артемовск дополнительные войска, сообщила замминистра обороны страны Анна Маляр."Генерал Сырский — это командующий Восточной группировкой войск. Он постоянно находится на востоке и на передовой. Генерал объездил фактически весь Бахмут (украинское название Артемовска. — Прим. ред.), был в штабе. <…> Там прямо на месте были приняты определенные решения. Это и решение о перемещении дополнительных подразделений, и определенные решения, которые нельзя озвучивать", — цитирует Маляр издание "Украинские новости".Она подчеркнула, что "эпицентр боевых действий" сейчас находится в Артемовске, ситуация там "напряженная".Ранее сегодня экономический советник президента Украины Александр Роднянский заявил в интервью CNN, что подразделения ВСУ при необходимости могут "стратегически отступить" из Артемовска, так как в Киеве якобы не хотят напрасно жертвовать военнослужащими.Как сообщил позже CNN со ссылкой на пресс-секретаря Восточной группировки украинских войск Сергея Череватого, ВСУ не приняли решение выйти из Артемовска. По его словам, решение об отступлении должно приниматься на заседании штаба. Появившиеся ранее утверждения о выводе украинских военных из города опроверг и основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин, уточнив, что Киев перебрасывает туда дополнительные резервы, в боях задействованы десятки тысяч украинских бойцов.Накануне украинский военный пожаловался CNN, что ситуация в городе по всем направлениям для Киева намного хуже, чем говорят официально. Агентство Bloomberg передавало, что получение российскими военными контроля над Артемовском будет шагом на пути к освобождению всей Донецкой Народной Республики.По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, практически все дороги к Артемовску находятся под огневым контролем российских подразделений.

https://ria.ru/20230227/artemovsk-1854731389.html

https://ria.ru/20230228/artemovsk-1854975977.html

артемовск

украина

россия

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

артемовск, украина, вооруженные силы украины, безопасность, россия, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр