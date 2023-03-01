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Украина перебросит в Артемовск дополнительные подразделения - РИА Новости, 01.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:12 01.03.2023 (обновлено: 14:57 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/artemovsk-1855093983.html
Украина перебросит в Артемовск дополнительные подразделения
Украина перебросит в Артемовск дополнительные подразделения - РИА Новости, 01.03.2023
Украина перебросит в Артемовск дополнительные подразделения
Украинское командование решило перебросить в Артемовск дополнительные войска, сообщила замминистра обороны страны Анна Маляр. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T13:12
2023-03-01T14:57
специальная военная операция на украине
артемовск
украина
вооруженные силы украины
безопасность
россия
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Украинское командование решило перебросить в Артемовск дополнительные войска, сообщила замминистра обороны страны Анна Маляр."Генерал Сырский — это командующий Восточной группировкой войск. Он постоянно находится на востоке и на передовой. Генерал объездил фактически весь Бахмут (украинское название Артемовска. — Прим. ред.), был в штабе. &lt;…&gt; Там прямо на месте были приняты определенные решения. Это и решение о перемещении дополнительных подразделений, и определенные решения, которые нельзя озвучивать", — цитирует Маляр издание "Украинские новости".Она подчеркнула, что "эпицентр боевых действий" сейчас находится в Артемовске, ситуация там "напряженная".Ранее сегодня экономический советник президента Украины Александр Роднянский заявил в интервью CNN, что подразделения ВСУ при необходимости могут "стратегически отступить" из Артемовска, так как в Киеве якобы не хотят напрасно жертвовать военнослужащими.Как сообщил позже CNN со ссылкой на пресс-секретаря Восточной группировки украинских войск Сергея Череватого, ВСУ не приняли решение выйти из Артемовска. По его словам, решение об отступлении должно приниматься на заседании штаба. Появившиеся ранее утверждения о выводе украинских военных из города опроверг и основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин, уточнив, что Киев перебрасывает туда дополнительные резервы, в боях задействованы десятки тысяч украинских бойцов.Накануне украинский военный пожаловался CNN, что ситуация в городе по всем направлениям для Киева намного хуже, чем говорят официально. Агентство Bloomberg передавало, что получение российскими военными контроля над Артемовском будет шагом на пути к освобождению всей Донецкой Народной Республики.По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, практически все дороги к Артемовску находятся под огневым контролем российских подразделений.
https://ria.ru/20230227/artemovsk-1854731389.html
https://ria.ru/20230228/artemovsk-1854975977.html
артемовск
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артемовск, украина, вооруженные силы украины, безопасность, россия, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Украина, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украина перебросит в Артемовск дополнительные подразделения

Минобороны Украины объявило о переброске в Артемовск дополнительных подразделений

© AP Photo / LibkosМестные жители на улице в Артемовске
Местные жители на улице в Артемовске - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© AP Photo / Libkos
Местные жители на улице в Артемовске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Украинское командование решило перебросить в Артемовск дополнительные войска, сообщила замминистра обороны страны Анна Маляр.
"Генерал Сырский — это командующий Восточной группировкой войск. Он постоянно находится на востоке и на передовой. Генерал объездил фактически весь Бахмут (украинское название Артемовска. — Прим. ред.), был в штабе. <…> Там прямо на месте были приняты определенные решения. Это и решение о перемещении дополнительных подразделений, и определенные решения, которые нельзя озвучивать", — цитирует Маляр издание "Украинские новости".
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Она подчеркнула, что "эпицентр боевых действий" сейчас находится в Артемовске, ситуация там "напряженная".
Ранее сегодня экономический советник президента Украины Александр Роднянский заявил в интервью CNN, что подразделения ВСУ при необходимости могут "стратегически отступить" из Артемовска, так как в Киеве якобы не хотят напрасно жертвовать военнослужащими.
Как сообщил позже CNN со ссылкой на пресс-секретаря Восточной группировки украинских войск Сергея Череватого, ВСУ не приняли решение выйти из Артемовска. По его словам, решение об отступлении должно приниматься на заседании штаба. Появившиеся ранее утверждения о выводе украинских военных из города опроверг и основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин, уточнив, что Киев перебрасывает туда дополнительные резервы, в боях задействованы десятки тысяч украинских бойцов.
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Накануне украинский военный пожаловался CNN, что ситуация в городе по всем направлениям для Киева намного хуже, чем говорят официально. Агентство Bloomberg передавало, что получение российскими военными контроля над Артемовском будет шагом на пути к освобождению всей Донецкой Народной Республики.

Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.

По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, практически все дороги к Артемовску находятся под огневым контролем российских подразделений.
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Специальная военная операция на УкраинеАртемовскУкраинаВооруженные силы УкраиныБезопасностьРоссияДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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