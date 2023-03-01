Украина перебросит в Артемовск дополнительные подразделения
Минобороны Украины объявило о переброске в Артемовск дополнительных подразделений
© AP Photo / LibkosМестные жители на улице в Артемовске
© AP Photo / Libkos
Местные жители на улице в Артемовске. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Украинское командование решило перебросить в Артемовск дополнительные войска, сообщила замминистра обороны страны Анна Маляр.
"Генерал Сырский — это командующий Восточной группировкой войск. Он постоянно находится на востоке и на передовой. Генерал объездил фактически весь Бахмут (украинское название Артемовска. — Прим. ред.), был в штабе. <…> Там прямо на месте были приняты определенные решения. Это и решение о перемещении дополнительных подразделений, и определенные решения, которые нельзя озвучивать", — цитирует Маляр издание "Украинские новости".
Она подчеркнула, что "эпицентр боевых действий" сейчас находится в Артемовске, ситуация там "напряженная".
Ранее сегодня экономический советник президента Украины Александр Роднянский заявил в интервью CNN, что подразделения ВСУ при необходимости могут "стратегически отступить" из Артемовска, так как в Киеве якобы не хотят напрасно жертвовать военнослужащими.
Как сообщил позже CNN со ссылкой на пресс-секретаря Восточной группировки украинских войск Сергея Череватого, ВСУ не приняли решение выйти из Артемовска. По его словам, решение об отступлении должно приниматься на заседании штаба. Появившиеся ранее утверждения о выводе украинских военных из города опроверг и основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин, уточнив, что Киев перебрасывает туда дополнительные резервы, в боях задействованы десятки тысяч украинских бойцов.
Накануне украинский военный пожаловался CNN, что ситуация в городе по всем направлениям для Киева намного хуже, чем говорят официально. Агентство Bloomberg передавало, что получение российскими военными контроля над Артемовском будет шагом на пути к освобождению всей Донецкой Народной Республики.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, практически все дороги к Артемовску находятся под огневым контролем российских подразделений.
Инфографика