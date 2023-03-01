https://ria.ru/20230301/artemovsk-1855008679.html
Российские силы в ближнем бою уничтожили украинскую БМП
Российские силы в ближнем бою уничтожили украинскую БМП - РИА Новости, 01.03.2023
Российские силы в ближнем бою уничтожили украинскую БМП
Бойцы группы "Вагнер" уничтожили украинскую боевую машину пехоты во время ближнего боя за частный сектор на юге Артемовска (украинское название — Бахмут),... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T07:05
2023-03-01T07:05
2023-03-01T10:04
специальная военная операция на украине
артемовск
киев
донецкая народная республика
в мире
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ЛУГАНСК, 1 мар — РИА Новости. Бойцы группы "Вагнер" уничтожили украинскую боевую машину пехоты во время ближнего боя за частный сектор на юге Артемовска (украинское название — Бахмут), рассказал РИА Новости командир штурмового взвода. В распоряжение РИА Новости попало видео, на котором запечатлено уничтожение уже подбитой ранее БМП из ручного противотанкового гранатомета, когда машина потеряла возможность передвигаться.По словам командира штурмового взвода группы "Вагнер", украинская бронетехника на протяжении несколько дней вела обстрел позиций его подчиненных, поэтому для нее устроили засаду."Эта БМП начала себя слишком нагло вести, начала выкатываться на передний край. Был отдан приказ сжечь БМП. Скорее всего, (командир машины. — Прим. ред.) даже не ожидал, что наши позиции уже продвинулись. Он выкатился внаглую — и сожгли его, естественно", — рассказал он РИА Новости.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20230223/napravlenie-1853983330.html
артемовск
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Кадры уничтожения украинской БМП бойцами группы "Вагнер" на юге Артемовска
Кадры уничтожения украинской БМП бойцами группы "Вагнер" на юге Артемовска
2023-03-01T07:05
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PT0M56S
РИА Новости
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артемовск, киев, донецкая народная республика, в мире
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Киев, Донецкая Народная Республика, В мире
Российские силы в ближнем бою уничтожили украинскую БМП
Российские силы уничтожили украинскую БМП в ближнем бою за южные кварталы Артемовска
ЛУГАНСК, 1 мар — РИА Новости. Бойцы группы "Вагнер" уничтожили украинскую боевую машину пехоты во время ближнего боя за частный сектор на юге Артемовска (украинское название — Бахмут), рассказал РИА Новости командир штурмового взвода.
В распоряжение РИА Новости попало видео, на котором запечатлено уничтожение уже подбитой ранее БМП из ручного противотанкового гранатомета, когда машина потеряла возможность передвигаться.
По словам командира штурмового взвода группы "Вагнер", украинская бронетехника на протяжении несколько дней вела обстрел позиций его подчиненных, поэтому для нее устроили засаду.
"Эта БМП начала себя слишком нагло вести, начала выкатываться на передний край. Был отдан приказ сжечь БМП. Скорее всего, (командир машины. — Прим. ред.) даже не ожидал, что наши позиции уже продвинулись. Он выкатился внаглую — и сожгли его, естественно", — рассказал он РИА Новости.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву
части ДНР
, к северу от крупного города Горловка
, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе
. За город идут ожесточенные бои.
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