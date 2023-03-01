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Источник: США уничтожили одного из руководителей "Аль-Каиды"* в Йемене - РИА Новости, 01.03.2023
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16:54 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/al-kaida-1855170476.html
Источник: США уничтожили одного из руководителей "Аль-Каиды"* в Йемене
Источник: США уничтожили одного из руководителей "Аль-Каиды"* в Йемене - РИА Новости, 01.03.2023
Источник: США уничтожили одного из руководителей "Аль-Каиды"* в Йемене
Предполагаемый член руководства ячейки "Аль-Каиды"* в Йемене Хамад бен Хамуд ат-Тамими погиб при авиаударе США в провинции Мариб, сообщил РИА Новости местный... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T16:54
2023-03-01T16:54
в мире
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йемен
сша
аль-каида
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КАИР, 1 мар - РИА Новости. Предполагаемый член руководства ячейки "Аль-Каиды"* в Йемене Хамад бен Хамуд ат-Тамими погиб при авиаударе США в провинции Мариб, сообщил РИА Новости местный источник. "Один из шариатских судей ("Аль-Каиды"* в Йемене - ред.) был убит вместе с одним из своих соратников в результате налета, совершенного американским беспилотником, на недавно арендованный (погибшим - ред.) дом... в восточном Марибе", - рассказал источник. Он отметил, что "в результате авиаудара также серьезно пострадал еще один соратник авторитета "Аль-Каиды"*. В свою очередь неназванный источник в администрации провинции Мариб сообщил, что в результате авиаудара погибли два боевика организации после того, как над городом Мариб в течение нескольких дней летали американские самолеты. Ликвидация ат-Тамими произошла примерно через месяц после убийства известного в рамках "Аль-Каиды"* в Йемене подрывника по прозвищу "Хасан аль-Хадрами" вместе с его братом к востоку от Мариба.* Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, мариб (мухафаза), йемен, сша, аль-каида
В мире, Мариб (мухафаза), Йемен, США, Аль-Каида
Источник: США уничтожили одного из руководителей "Аль-Каиды"* в Йемене

Предполагаемый член руководства "Аль-Каиды" в Йемене погиб при авиаударе США

© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Nicholas GuevaraАмериканский военный
Американский военный - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Nicholas Guevara
Американский военный. Архивное фото
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КАИР, 1 мар - РИА Новости. Предполагаемый член руководства ячейки "Аль-Каиды"* в Йемене Хамад бен Хамуд ат-Тамими погиб при авиаударе США в провинции Мариб, сообщил РИА Новости местный источник.
"Один из шариатских судей ("Аль-Каиды"* в Йемене - ред.) был убит вместе с одним из своих соратников в результате налета, совершенного американским беспилотником, на недавно арендованный (погибшим - ред.) дом... в восточном Марибе", - рассказал источник.
Он отметил, что "в результате авиаудара также серьезно пострадал еще один соратник авторитета "Аль-Каиды"*.
В свою очередь неназванный источник в администрации провинции Мариб сообщил, что в результате авиаудара погибли два боевика организации после того, как над городом Мариб в течение нескольких дней летали американские самолеты.
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Ликвидация ат-Тамими произошла примерно через месяц после убийства известного в рамках "Аль-Каиды"* в Йемене подрывника по прозвищу "Хасан аль-Хадрами" вместе с его братом к востоку от Мариба.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
 
В миреМариб (мухафаза)ЙеменСШААль-Каида
 
 
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