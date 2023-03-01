https://ria.ru/20230301/al-kaida-1855170476.html

Источник: США уничтожили одного из руководителей "Аль-Каиды"* в Йемене

Источник: США уничтожили одного из руководителей "Аль-Каиды"* в Йемене - РИА Новости, 01.03.2023

Источник: США уничтожили одного из руководителей "Аль-Каиды"* в Йемене

Предполагаемый член руководства ячейки "Аль-Каиды"* в Йемене Хамад бен Хамуд ат-Тамими погиб при авиаударе США в провинции Мариб, сообщил РИА Новости местный... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T16:54

2023-03-01T16:54

2023-03-01T16:54

в мире

мариб (мухафаза)

йемен

сша

аль-каида

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КАИР, 1 мар - РИА Новости. Предполагаемый член руководства ячейки "Аль-Каиды"* в Йемене Хамад бен Хамуд ат-Тамими погиб при авиаударе США в провинции Мариб, сообщил РИА Новости местный источник. "Один из шариатских судей ("Аль-Каиды"* в Йемене - ред.) был убит вместе с одним из своих соратников в результате налета, совершенного американским беспилотником, на недавно арендованный (погибшим - ред.) дом... в восточном Марибе", - рассказал источник. Он отметил, что "в результате авиаудара также серьезно пострадал еще один соратник авторитета "Аль-Каиды"*. В свою очередь неназванный источник в администрации провинции Мариб сообщил, что в результате авиаудара погибли два боевика организации после того, как над городом Мариб в течение нескольких дней летали американские самолеты. Ликвидация ат-Тамими произошла примерно через месяц после убийства известного в рамках "Аль-Каиды"* в Йемене подрывника по прозвищу "Хасан аль-Хадрами" вместе с его братом к востоку от Мариба.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20221009/vstrecha-1822555382.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, мариб (мухафаза), йемен, сша, аль-каида