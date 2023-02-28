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Украина пригрозила американскому журналисту запретом на въезд из-за Крыма - РИА Новости, 28.02.2023
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23:03 28.02.2023 (обновлено: 23:49 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/zhurnalist-1854983537.html
Украина пригрозила американскому журналисту запретом на въезд из-за Крыма
Украина пригрозила американскому журналисту запретом на въезд из-за Крыма - РИА Новости, 28.02.2023
Украина пригрозила американскому журналисту запретом на въезд из-за Крыма
Журналисту американского телеканала NBC News могут запретить въезд на Украину после поездки в Крым, заявил представитель МИД страны Олег Николенко. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T23:03
2023-02-28T23:49
в мире
украина
олег николенко
nbc
россия
республика крым
сша
владимир путин
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Журналисту американского телеканала NBC News могут запретить въезд на Украину после поездки в Крым, заявил представитель МИД страны Олег Николенко. По словам Николенко, компетентные органы сейчас выясняют обстоятельства приезда журналиста на полуостров. Представитель украинского МИД также заявил, что решение о дальнейших действиях примут по итогам проверки.Ранее сегодня телеканал NBC News сообщил, что его журналисты приехали в Крым на поезде из Москвы. На полуострове они пообщались с местными жителями.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014-го 96,77 процента избирателей в Крыму и 95,6 процента в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, Москва неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, украина, олег николенко, nbc, россия, республика крым, сша, владимир путин, москва
В мире, Украина, Олег Николенко, NBC, Россия, Республика Крым, США, Владимир Путин, Москва
Украина пригрозила американскому журналисту запретом на въезд из-за Крыма

МИД Украины: журналисту NBC News грозит запрет въезда в страну из-за посещения Крыма

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание МИД Украины в Киеве
Здание МИД Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Здание МИД Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Журналисту американского телеканала NBC News могут запретить въезд на Украину после поездки в Крым, заявил представитель МИД страны Олег Николенко.
«

"Посещение <…> Крыма с территории Российской Федерации является нарушением законодательства Украины. Для нарушителей предусмотрена правовая ответственность. В частности, для иностранцев за такие действия также предусмотрен запрет въезда на Украину", — написал он в соцсети Facebook*.

По словам Николенко, компетентные органы сейчас выясняют обстоятельства приезда журналиста на полуостров. Представитель украинского МИД также заявил, что решение о дальнейших действиях примут по итогам проверки.
Ранее сегодня телеканал NBC News сообщил, что его журналисты приехали в Крым на поезде из Москвы. На полуострове они пообщались с местными жителями.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014-го 96,77 процента избирателей в Крыму и 95,6 процента в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, Москва неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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В миреУкраинаОлег НиколенкоNBCРоссияРеспублика КрымСШАВладимир ПутинМосква
 
 
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