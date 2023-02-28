https://ria.ru/20230228/zhurnalist-1854983537.html

Украина пригрозила американскому журналисту запретом на въезд из-за Крыма

Украина пригрозила американскому журналисту запретом на въезд из-за Крыма - РИА Новости, 28.02.2023

Украина пригрозила американскому журналисту запретом на въезд из-за Крыма

Журналисту американского телеканала NBC News могут запретить въезд на Украину после поездки в Крым, заявил представитель МИД страны Олег Николенко. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T23:03

2023-02-28T23:03

2023-02-28T23:49

в мире

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олег николенко

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республика крым

сша

владимир путин

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Журналисту американского телеканала NBC News могут запретить въезд на Украину после поездки в Крым, заявил представитель МИД страны Олег Николенко. По словам Николенко, компетентные органы сейчас выясняют обстоятельства приезда журналиста на полуостров. Представитель украинского МИД также заявил, что решение о дальнейших действиях примут по итогам проверки.Ранее сегодня телеканал NBC News сообщил, что его журналисты приехали в Крым на поезде из Москвы. На полуострове они пообщались с местными жителями.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014-го 96,77 процента избирателей в Крыму и 95,6 процента в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, Москва неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230220/ukraina-1853147940.html

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