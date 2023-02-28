Украина пригрозила американскому журналисту запретом на въезд из-за Крыма
МИД Украины: журналисту NBC News грозит запрет въезда в страну из-за посещения Крыма
Здание МИД Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Журналисту американского телеканала NBC News могут запретить въезд на Украину после поездки в Крым, заявил представитель МИД страны Олег Николенко.
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"Посещение <…> Крыма с территории Российской Федерации является нарушением законодательства Украины. Для нарушителей предусмотрена правовая ответственность. В частности, для иностранцев за такие действия также предусмотрен запрет въезда на Украину", — написал он в соцсети Facebook*.
По словам Николенко, компетентные органы сейчас выясняют обстоятельства приезда журналиста на полуостров. Представитель украинского МИД также заявил, что решение о дальнейших действиях примут по итогам проверки.
Ранее сегодня телеканал NBC News сообщил, что его журналисты приехали в Крым на поезде из Москвы. На полуострове они пообщались с местными жителями.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014-го 96,77 процента избирателей в Крыму и 95,6 процента в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, Москва неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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