https://ria.ru/20230228/zhizn-1854790980.html

Более половины россиян устраивает жизнь, которую они ведут, показал опрос

Более половины россиян устраивает жизнь, которую они ведут, показал опрос - РИА Новости, 28.02.2023

Более половины россиян устраивает жизнь, которую они ведут, показал опрос

Больше половины россиян (58%) устраивает жизнь, которую они ведут, год назад такой показатель составлял 48%, недовольны своей жизнью 17% граждан,... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T11:09

2023-02-28T11:09

2023-02-28T11:09

общество

россия

вциом

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Больше половины россиян (58%) устраивает жизнь, которую они ведут, год назад такой показатель составлял 48%, недовольны своей жизнью 17% граждан, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). "В январе более половины россиян ответили, что в целом их устраивает жизнь, которую они ведут (58%). За год эта доля выросла на 10 п.п. — в январе 2022 года собственная жизнь устраивала каждого второго (48%). Нейтральную оценку дал каждый четвертый: 24% ответили, что жизнь, которую они ведут, их отчасти устраивает, отчасти нет; на протяжении рассматриваемого периода этот показатель был относительно стабильным и не превышал 28%", - говорится в исследовании. Отмечается, что в январе 2023 года недовольны своей жизнью 17% респондентов, в начале 2022 года таких было 24%. При этом рост уровня удовлетворённости россиян собственной жизнью пришёлся на первое полугодие 2022 года. Как следует из результатов исследования, в феврале 2022 года уровень довольства жизнью вырос с 48% до 55%, в марте - до 61%, а после падения в мае до 53% снова вернулся к "более высоким значениям". В исследовании также говорится, что в оценках ситуации в стране у граждан также "преобладает позитив" - 59% опрошенных считают жизнь в России хорошей, а каждый третий (33%) - в целом плохой. "С начала прошлого года и вплоть до августа доля оптимистов уверенно росла — с 53% до 67% (+14 п.п.), однако в сентябре показатель опустился на 10 п.п., а доля пессимистов, напротив, выросла примерно на столько же (+9 п.п.). По-видимому, причиной осенних колебаний стал рост неопределенности россиян на фоне объявления частичной мобилизации, который, впрочем, не помешал стабилизации оценок к январю 2023 года на более высоком по сравнению с январем 2022 года уровне", - уточнили в результатах опроса. При этом в январе 2023 года каждый второй опрошенный (52%) согласен с высказыванием, что "дела в России сейчас идут в правильном направлении", отчасти согласен и отчасти нет каждый четвертый (24%), каждый пятый (19%) убежден, что страна движется в неправильном направлении. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 27 января. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20230226/stoykost-1854355042.html

https://ria.ru/20230213/zdorove-1851746017.html

https://ria.ru/20230213/kachestvo_zhizni-1850749274.html

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общество, россия, вциом