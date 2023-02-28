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Число погибших при землетрясении в турецкой Малатье выросло до двух - РИА Новости, 28.02.2023
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10:27 28.02.2023 (обновлено: 10:55 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/zemletryasenie-1854777897.html
Число погибших при землетрясении в турецкой Малатье выросло до двух
Число погибших при землетрясении в турецкой Малатье выросло до двух - РИА Новости, 28.02.2023
Число погибших при землетрясении в турецкой Малатье выросло до двух
Число погибших при землетрясении в турецкой Малатье в понедельник выросло до 2, ранены 140 человек, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T10:27
2023-02-28T10:55
в мире
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АНКАРА, 28 фев – РИА Новости. Число погибших при землетрясении в турецкой Малатье в понедельник выросло до 2, ранены 140 человек, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в понедельник, эпицентр залегал в районе города Йешилъюрт провинции Малатья на востоке страны. В городе проживает не менее 340 тысяч человек. Ранее глава AFAD Юнус Сезер сообщал об одном погибшем и 69 раненых."В результате землетрясения магнитудой 5,6 в Малатье по последним данным, погибли 2 человека, 140 человек получили ранения, состояние 12 из них – тяжелое", - сообщило управление.
https://ria.ru/20230228/zemletryasenie-1854752795.html
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в мире, турция
В мире, Турция
Число погибших при землетрясении в турецкой Малатье выросло до двух

Число погибших при землетрясении в турецкой Малатье выросло до двух, ранены 140 человек

© Sputnik / Осман Нури Черит | Перейти в медиабанкРазбор завалов в Турции
Разбор завалов в Турции - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
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АНКАРА, 28 фев – РИА Новости. Число погибших при землетрясении в турецкой Малатье в понедельник выросло до 2, ранены 140 человек, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в понедельник, эпицентр залегал в районе города Йешилъюрт провинции Малатья на востоке страны. В городе проживает не менее 340 тысяч человек. Ранее глава AFAD Юнус Сезер сообщал об одном погибшем и 69 раненых.
"В результате землетрясения магнитудой 5,6 в Малатье по последним данным, погибли 2 человека, 140 человек получили ранения, состояние 12 из них – тяжелое", - сообщило управление.
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