https://ria.ru/20230228/zemletryasenie-1854777897.html

Число погибших при землетрясении в турецкой Малатье выросло до двух

Число погибших при землетрясении в турецкой Малатье выросло до двух - РИА Новости, 28.02.2023

Число погибших при землетрясении в турецкой Малатье выросло до двух

Число погибших при землетрясении в турецкой Малатье в понедельник выросло до 2, ранены 140 человек, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T10:27

2023-02-28T10:27

2023-02-28T10:55

в мире

турция

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АНКАРА, 28 фев – РИА Новости. Число погибших при землетрясении в турецкой Малатье в понедельник выросло до 2, ранены 140 человек, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в понедельник, эпицентр залегал в районе города Йешилъюрт провинции Малатья на востоке страны. В городе проживает не менее 340 тысяч человек. Ранее глава AFAD Юнус Сезер сообщал об одном погибшем и 69 раненых."В результате землетрясения магнитудой 5,6 в Малатье по последним данным, погибли 2 человека, 140 человек получили ранения, состояние 12 из них – тяжелое", - сообщило управление.

https://ria.ru/20230228/zemletryasenie-1854752795.html

турция

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, турция