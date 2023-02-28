https://ria.ru/20230228/zemletryasenie-1854777897.html
Число погибших при землетрясении в турецкой Малатье выросло до двух
Число погибших при землетрясении в турецкой Малатье выросло до двух - РИА Новости, 28.02.2023
Число погибших при землетрясении в турецкой Малатье выросло до двух
Число погибших при землетрясении в турецкой Малатье в понедельник выросло до 2, ранены 140 человек, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T10:27
2023-02-28T10:27
2023-02-28T10:55
в мире
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851667421_0:77:2048:1229_1920x0_80_0_0_b0e0fb2b766d3b07f467782c7ef2a559.jpg
АНКАРА, 28 фев – РИА Новости. Число погибших при землетрясении в турецкой Малатье в понедельник выросло до 2, ранены 140 человек, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в понедельник, эпицентр залегал в районе города Йешилъюрт провинции Малатья на востоке страны. В городе проживает не менее 340 тысяч человек. Ранее глава AFAD Юнус Сезер сообщал об одном погибшем и 69 раненых."В результате землетрясения магнитудой 5,6 в Малатье по последним данным, погибли 2 человека, 140 человек получили ранения, состояние 12 из них – тяжелое", - сообщило управление.
https://ria.ru/20230228/zemletryasenie-1854752795.html
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851667421_0:0:1740:1305_1920x0_80_0_0_5ee3404cf8c84aa707a82dd4363b2c69.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция
Число погибших при землетрясении в турецкой Малатье выросло до двух
Число погибших при землетрясении в турецкой Малатье выросло до двух, ранены 140 человек
АНКАРА, 28 фев – РИА Новости. Число погибших при землетрясении в турецкой Малатье в понедельник выросло до 2, ранены 140 человек, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в понедельник, эпицентр залегал в районе города Йешилъюрт провинции Малатья на востоке страны. В городе проживает не менее 340 тысяч человек. Ранее глава AFAD Юнус Сезер сообщал об одном погибшем и 69 раненых.
"В результате землетрясения магнитудой 5,6 в Малатье по последним данным, погибли 2 человека, 140 человек получили ранения, состояние 12 из них – тяжелое", - сообщило управление.
СМИ: в Турции после землетрясений участились жалобы на кожные заболевания