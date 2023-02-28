https://ria.ru/20230228/zemletryasenie-1854750962.html
В турецкой Малатье произошло землетрясение магнитудой 4,1
В турецкой Малатье произошло землетрясение магнитудой 4,1 - РИА Новости, 28.02.2023
В турецкой Малатье произошло землетрясение магнитудой 4,1
Землетрясение магнитудой 4,1 зафиксировано в провинции Малатья на востоке Турции, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T06:43
2023-02-28T06:43
2023-02-28T06:43
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АНКАРА, 28 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,1 зафиксировано в провинции Малатья на востоке Турции, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). "Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в районе Ешилюрт в Малатье", - говорится в сообщении. Отмечается, что землетрясение в 05.18 (совпадает с мск) было зарегистрировано на глубине 7 километров.
https://ria.ru/20230227/zemletryasenie-1854483705.html
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турция, в мире
В турецкой Малатье произошло землетрясение магнитудой 4,1
В турецкой Малатье зафиксировали землетрясение магнитудой 4,1
АНКАРА, 28 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,1 зафиксировано в провинции Малатья на востоке Турции, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
"Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в районе Ешилюрт в Малатье", - говорится в сообщении.
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5
Отмечается, что землетрясение в 05.18 (совпадает с мск) было зарегистрировано на глубине 7 километров.