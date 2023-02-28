https://ria.ru/20230228/zaslon-1854869515.html

Путин поручил ФСБ поставить заслон украинским диверсионным группам

Путин поручил ФСБ поставить заслон украинским диверсионным группам - РИА Новости, 28.02.2023

Путин поручил ФСБ поставить заслон украинским диверсионным группам

Президент России Владимир Путин поручил ФСБ поставить заслон украинским диверсионным группам и пресекать попытки незаконного провоза на территорию России оружия РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T15:35

2023-02-28T15:35

2023-02-28T16:25

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

владимир путин

россия

безопасность

украина

фсб

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853799391_333:0:3368:1707_1920x0_80_0_0_e8044587bd6c847fa6f5bf812f829070.jpg

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил ФСБ поставить заслон украинским диверсионным группам и пресекать попытки незаконного провоза на территорию России оружия и боеприпасов."Под особым контролем Пограничной службы ФСБ должен находиться российско-украинский участок государственной границы. Сейчас там развёрнута группировка, в которую входят подразделения пограничных органов, авиации ФСБ, Вооруженных сил и Росгвардии. Ваша задача – поставить заслон на пути диверсионных групп, пресекать попытки незаконного провоза на территорию России оружия и боеприпасов", - сказал он на коллегии ведомства.

https://ria.ru/20230228/vsu-1854856809.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, россия, безопасность, украина, фсб, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)