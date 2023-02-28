https://ria.ru/20230228/zaslon-1854869515.html
Путин поручил ФСБ поставить заслон украинским диверсионным группам
Путин поручил ФСБ поставить заслон украинским диверсионным группам - РИА Новости, 28.02.2023
Путин поручил ФСБ поставить заслон украинским диверсионным группам
Президент России Владимир Путин поручил ФСБ поставить заслон украинским диверсионным группам и пресекать попытки незаконного провоза на территорию России оружия РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T15:35
2023-02-28T15:35
2023-02-28T16:25
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир путин
россия
безопасность
украина
фсб
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853799391_333:0:3368:1707_1920x0_80_0_0_e8044587bd6c847fa6f5bf812f829070.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил ФСБ поставить заслон украинским диверсионным группам и пресекать попытки незаконного провоза на территорию России оружия и боеприпасов."Под особым контролем Пограничной службы ФСБ должен находиться российско-украинский участок государственной границы. Сейчас там развёрнута группировка, в которую входят подразделения пограничных органов, авиации ФСБ, Вооруженных сил и Росгвардии. Ваша задача – поставить заслон на пути диверсионных групп, пресекать попытки незаконного провоза на территорию России оружия и боеприпасов", - сказал он на коллегии ведомства.
https://ria.ru/20230228/vsu-1854856809.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853799391_648:0:3379:2048_1920x0_80_0_0_3a0a17486369fc2cc323a49c30727b2b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, россия, безопасность, украина, фсб, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Владимир Путин, Россия, Безопасность, Украина, ФСБ, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Путин поручил ФСБ поставить заслон украинским диверсионным группам
Путин поручил ФСБ поставить заслон украинским диверсионным группам и пресечь провоз оружия