Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил ФСБ поставить заслон украинским диверсионным группам - РИА Новости, 28.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:35 28.02.2023 (обновлено: 16:25 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/zaslon-1854869515.html
Путин поручил ФСБ поставить заслон украинским диверсионным группам
Путин поручил ФСБ поставить заслон украинским диверсионным группам - РИА Новости, 28.02.2023
Путин поручил ФСБ поставить заслон украинским диверсионным группам
Президент России Владимир Путин поручил ФСБ поставить заслон украинским диверсионным группам и пресекать попытки незаконного провоза на территорию России оружия РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T15:35
2023-02-28T16:25
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир путин
россия
безопасность
украина
фсб
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853799391_333:0:3368:1707_1920x0_80_0_0_e8044587bd6c847fa6f5bf812f829070.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил ФСБ поставить заслон украинским диверсионным группам и пресекать попытки незаконного провоза на территорию России оружия и боеприпасов."Под особым контролем Пограничной службы ФСБ должен находиться российско-украинский участок государственной границы. Сейчас там развёрнута группировка, в которую входят подразделения пограничных органов, авиации ФСБ, Вооруженных сил и Росгвардии. Ваша задача – поставить заслон на пути диверсионных групп, пресекать попытки незаконного провоза на территорию России оружия и боеприпасов", - сказал он на коллегии ведомства.
https://ria.ru/20230228/vsu-1854856809.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853799391_648:0:3379:2048_1920x0_80_0_0_3a0a17486369fc2cc323a49c30727b2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, россия, безопасность, украина, фсб, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Владимир Путин, Россия, Безопасность, Украина, ФСБ, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Путин поручил ФСБ поставить заслон украинским диверсионным группам

Путин поручил ФСБ поставить заслон украинским диверсионным группам и пресечь провоз оружия

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил ФСБ поставить заслон украинским диверсионным группам и пресекать попытки незаконного провоза на территорию России оружия и боеприпасов.
"Под особым контролем Пограничной службы ФСБ должен находиться российско-украинский участок государственной границы. Сейчас там развёрнута группировка, в которую входят подразделения пограничных органов, авиации ФСБ, Вооруженных сил и Росгвардии. Ваша задача – поставить заслон на пути диверсионных групп, пресекать попытки незаконного провоза на территорию России оружия и боеприпасов", - сказал он на коллегии ведомства.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
В ЛНР заявили об отказе западных наемников ехать на линию фронта
Вчера, 14:55
 
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Владимир ПутинРоссияБезопасностьУкраинаФСБФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала