https://ria.ru/20230228/zaklyuchennye-1854855960.html
Госдума приняла в I чтении проект об улучшении содержания заключенных
Госдума приняла в I чтении проект об улучшении содержания заключенных - РИА Новости, 28.02.2023
Госдума приняла в I чтении проект об улучшении содержания заключенных
Госдума приняла на пленарном заседании во вторник в первом чтении законопроект кабмина об улучшении содержания заключенных, в том числе об увеличении с трех до... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T14:52
2023-02-28T14:52
2023-02-28T14:52
общество
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Госдума приняла на пленарном заседании во вторник в первом чтении законопроект кабмина об улучшении содержания заключенных, в том числе об увеличении с трех до четырех лет возраста детей в домах ребенка при исправительных учреждениях, где находятся их матери. Законопроектом предлагается увеличить с трех до четырех лет возраст ребенка, находящегося в доме ребенка исправительного учреждения либо в следственном изоляторе УИС, говорится в пояснительной записке к проекту. "Осужденным к принудительным работам, находящимся в исправительных центрах, предоставляются индивидуальные спальные места и постельные принадлежности. Норма общей площади в расчете на одного осужденного к принудительным работам не может быть менее пяти квадратных метров", - говорится в тексте законопроекта. Также в целях улучшения условий содержания осужденных в учреждениях УИС законопроектом предлагается увеличить размер денежных средств для приобретения ими продуктов питания и предметов первой необходимости, установив их в размере, эквивалентном уровню инфляции за период с 2016 по 2021 год (сведения об уровне инфляции опубликованы на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики), говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту.
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общество, госдума рф
Госдума приняла в I чтении проект об улучшении содержания заключенных
Госдума приняла в I чтении законопроект об улучшении содержания заключенных
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Госдума приняла на пленарном заседании во вторник в первом чтении законопроект кабмина об улучшении содержания заключенных, в том числе об увеличении с трех до четырех лет возраста детей в домах ребенка при исправительных учреждениях, где находятся их матери.
Законопроектом предлагается увеличить с трех до четырех лет возраст ребенка, находящегося в доме ребенка исправительного учреждения либо в следственном изоляторе УИС, говорится в пояснительной записке к проекту.
"Осужденным к принудительным работам, находящимся в исправительных центрах, предоставляются индивидуальные спальные места и постельные принадлежности. Норма общей площади в расчете на одного осужденного к принудительным работам не может быть менее пяти квадратных метров", - говорится в тексте законопроекта.
Также в целях улучшения условий содержания осужденных в учреждениях УИС законопроектом предлагается увеличить размер денежных средств для приобретения ими продуктов питания и предметов первой необходимости, установив их в размере, эквивалентном уровню инфляции за период с 2016 по 2021 год (сведения об уровне инфляции опубликованы на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики), говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту.
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