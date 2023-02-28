https://ria.ru/20230228/zaderzhanie-1854974430.html

Турецкого сейсмолога задержали по подозрению в разжигании ненависти

Турецкого сейсмолога задержали по подозрению в разжигании ненависти - РИА Новости, 28.02.2023

Турецкого сейсмолога задержали по подозрению в разжигании ненависти

Полиция задержала во вторник профессора геофизики Стамбульского технического университета Ахмета Эрджана по подозрению в разжигании ненависти после сообщения в... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T21:37

2023-02-28T21:37

2023-02-28T21:37

в мире

турция

элязыг (провинция)

кахраманмараш

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СТАМБУЛ, 28 фев - РИА Новости. Полиция задержала во вторник профессора геофизики Стамбульского технического университета Ахмета Эрджана по подозрению в разжигании ненависти после сообщения в Twitter об изнасилованиях женщин, передает телеканал TGRT. По данным канала, Эрджана задержали после его сообщения в Twitter, что женщины в зоне землетрясений в первые два дня подверглись изнасилованиям из-за якобы позднего прибытия военных. На данный момент этого сообщения в Twitter профессора нет, но имеются несколько постов о его поездке в город Малатья, пострадавший от стихии. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибли более 44 тысяч человек. Число афтершоков превысило 11 тысяч, в Малатье в понедельник произошло землетрясение магнитудой 5,6.

https://ria.ru/20230225/turtsiya-1854292000.html

https://ria.ru/20230220/infektsii-1853191315.html

турция

элязыг (провинция)

кахраманмараш

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в мире, турция, элязыг (провинция), кахраманмараш