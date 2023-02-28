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Япония запретит экспорт некоторых товаров в Россию - РИА Новости, 28.02.2023
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09:28 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/yaponiya-1854767125.html
Япония запретит экспорт некоторых товаров в Россию
Япония запретит экспорт некоторых товаров в Россию - РИА Новости, 28.02.2023
Япония запретит экспорт некоторых товаров в Россию
Япония введет запрет на экспорт ряда товаров, которые могут "укрепить промышленную базу Российской Федерации", сообщило министерство экономики, торговли и... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T09:28
2023-02-28T09:28
экономика
япония
россия
токио
росбанк
санкции в отношении россии
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ТОКИО, 28 фев – РИА Новости. Япония введет запрет на экспорт ряда товаров, которые могут "укрепить промышленную базу Российской Федерации", сообщило министерство экономики, торговли и промышленности Японии. "Будут введены меры по запрету экспорта товаров, которые могут способствовать укреплению промышленной базы Российской Федерации. Подробности мер будут сообщены позже", - говорится в сообщении министерства. Ранее во вторник Япония ввела меры по замораживанию активов против 48 человек, включая 9 человек из новых регионов РФ, 73 компании и "Росбанка". Также был запрещен экспорт в отношении 21 компании, в список вошла группа "Вагнер". Всего Япония с начала введения санкций в общей сложности объявила о заморозке активов 987 человек из России, в том числе 304 человек из новых регионов и Крыма, 129 организаций, 12 банков, ввела запрет экспорт из Японии в отношении 357 организаций, компаний и институтов, связанных с оборонной отраслью. Также Токио ввел запрет на экспорт в Россию полупроводников, оборудования для производства нефти, предметов роскоши (драгоценных камней, дорогого алкоголя, люксовых автомашин), квантовых компьютеров и 3D принтеров. Был веден запрет на новые инвестиции и предоставление части финансовых услуг. Также был введен запрет на импорт из России золота, станков, некоторых видов древесины, водки.
https://ria.ru/20230228/sanktsii-1854707487.html
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экономика, япония, россия, токио, росбанк, санкции в отношении россии
Экономика, Япония, Россия, Токио, Росбанк, Санкции в отношении России
Япония запретит экспорт некоторых товаров в Россию

Япония запретит экспорт товаров, "укрепляющих промышленную базу России"

© iStock.com / AlxeyPnferovВид на Токио, Япония
Вид на Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© iStock.com / AlxeyPnferov
Вид на Токио, Япония . Архивное фото
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ТОКИО, 28 фев – РИА Новости. Япония введет запрет на экспорт ряда товаров, которые могут "укрепить промышленную базу Российской Федерации", сообщило министерство экономики, торговли и промышленности Японии.
"Будут введены меры по запрету экспорта товаров, которые могут способствовать укреплению промышленной базы Российской Федерации. Подробности мер будут сообщены позже", - говорится в сообщении министерства.
Ранее во вторник Япония ввела меры по замораживанию активов против 48 человек, включая 9 человек из новых регионов РФ, 73 компании и "Росбанка". Также был запрещен экспорт в отношении 21 компании, в список вошла группа "Вагнер".
Всего Япония с начала введения санкций в общей сложности объявила о заморозке активов 987 человек из России, в том числе 304 человек из новых регионов и Крыма, 129 организаций, 12 банков, ввела запрет экспорт из Японии в отношении 357 организаций, компаний и институтов, связанных с оборонной отраслью. Также Токио ввел запрет на экспорт в Россию полупроводников, оборудования для производства нефти, предметов роскоши (драгоценных камней, дорогого алкоголя, люксовых автомашин), квантовых компьютеров и 3D принтеров. Был веден запрет на новые инвестиции и предоставление части финансовых услуг. Также был введен запрет на импорт из России золота, станков, некоторых видов древесины, водки.
Нефтяная качалка, Россия - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
Россия перехитрила западные нефтяные санкции
Вчера, 08:00
 
ЭкономикаЯпонияРоссияТокиоРосбанкСанкции в отношении России
 
 
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