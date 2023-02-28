https://ria.ru/20230228/yaponiya-1854749185.html

Япония ввела санкции против членов администраций новых регионов России

Япония ввела санкции против членов администраций новых регионов России - РИА Новости, 28.02.2023

Япония ввела санкции против членов администраций новых регионов России

Япония замораживает активы девяти человек из администраций Херсонской области, ЛНР и ДНР, сообщил МИД страны. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T05:49

2023-02-28T05:49

2023-02-28T05:49

луганская народная республика

андрей алексеенко

санкции в отношении россии

херсонская область

япония

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ТОКИО, 28 фев – РИА Новости. Япония замораживает активы девяти человек из администраций Херсонской области, ЛНР и ДНР, сообщил МИД страны. В списке - председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко, а также Владимир Бобрищев, Геннадий Гаркуша, Владимир Липандин, Василий Носков, Тимур Саматов и Константин Завизенов из ЛНР, Денис Курашов, Дмитрий Шмелев из ДНР.

https://ria.ru/20230203/yaponiya-1849400294.html

луганская народная республика

херсонская область

япония

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луганская народная республика, андрей алексеенко, санкции в отношении россии, херсонская область , япония