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Япония ввела санкции против членов администраций новых регионов России - РИА Новости, 28.02.2023
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05:49 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/yaponiya-1854749185.html
Япония ввела санкции против членов администраций новых регионов России
Япония ввела санкции против членов администраций новых регионов России - РИА Новости, 28.02.2023
Япония ввела санкции против членов администраций новых регионов России
Япония замораживает активы девяти человек из администраций Херсонской области, ЛНР и ДНР, сообщил МИД страны. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T05:49
2023-02-28T05:49
луганская народная республика
андрей алексеенко
санкции в отношении россии
херсонская область
япония
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ТОКИО, 28 фев – РИА Новости. Япония замораживает активы девяти человек из администраций Херсонской области, ЛНР и ДНР, сообщил МИД страны. В списке - председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко, а также Владимир Бобрищев, Геннадий Гаркуша, Владимир Липандин, Василий Носков, Тимур Саматов и Константин Завизенов из ЛНР, Денис Курашов, Дмитрий Шмелев из ДНР.
https://ria.ru/20230203/yaponiya-1849400294.html
луганская народная республика
херсонская область
япония
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луганская народная республика, андрей алексеенко, санкции в отношении россии, херсонская область , япония
Луганская Народная Республика, Андрей Алексеенко, Санкции в отношении России, Херсонская область , Япония
Япония ввела санкции против членов администраций новых регионов России

Япония заморозила активы девяти человек из администраций Херсонской области, ЛНР и ДНР

© РИА Новости / Дмитрий АстаховФлаги России и Японии
Флаги России и Японии - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Флаги России и Японии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 28 фев – РИА Новости. Япония замораживает активы девяти человек из администраций Херсонской области, ЛНР и ДНР, сообщил МИД страны.
В списке - председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко, а также Владимир Бобрищев, Геннадий Гаркуша, Владимир Липандин, Василий Носков, Тимур Саматов и Константин Завизенов из ЛНР, Денис Курашов, Дмитрий Шмелев из ДНР.
Государственные флаги России и Японии - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
Вступил в силу запрет Японии на экспорт оборудования в Россию
3 февраля, 00:16
 
Луганская Народная РеспубликаАндрей АлексеенкоСанкции в отношении РоссииХерсонская областьЯпония
 
 
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