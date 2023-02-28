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Япония ввела санкции против замглавы Минобороны России
Япония ввела санкции против замглавы Минобороны России - РИА Новости, 28.02.2023
Япония ввела санкции против замглавы Минобороны России
Япония ввела санкции против замминистра обороны РФ, начальника главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковника Виктора Горемыкина, а также... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T04:55
2023-02-28T04:55
2023-02-28T05:36
виктор горемыкин
япония
россия
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Япония ввела санкции против замминистра обороны РФ, начальника главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковника Виктора Горемыкина, а также президента концерна "Калашников" Алана Лушникова, следует из заявления МИД страны. Во вторник Япония объявила о новых санкциях против РФ.
https://ria.ru/20230127/sanktsii-1847836834.html
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виктор горемыкин, япония, россия
Виктор Горемыкин, Япония, Россия
Япония ввела санкции против замглавы Минобороны России
МИД Япония объявил о санкциях против замминистра обороны России Горемыкина