https://ria.ru/20230228/yaponiya-1854747895.html

Япония ввела санкции против замглавы Минобороны России

Япония ввела санкции против замглавы Минобороны России - РИА Новости, 28.02.2023

Япония ввела санкции против замглавы Минобороны России

Япония ввела санкции против замминистра обороны РФ, начальника главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковника Виктора Горемыкина, а также... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T04:55

2023-02-28T04:55

2023-02-28T05:36

виктор горемыкин

япония

россия

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Япония ввела санкции против замминистра обороны РФ, начальника главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковника Виктора Горемыкина, а также президента концерна "Калашников" Алана Лушникова, следует из заявления МИД страны. Во вторник Япония объявила о новых санкциях против РФ.

https://ria.ru/20230127/sanktsii-1847836834.html

япония

россия

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виктор горемыкин, япония, россия