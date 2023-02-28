https://ria.ru/20230228/vtorsyre-1854751439.html

В Москве в 2022 году собрали около 1,5 миллиона тонн вторсырья

В Москве в 2022 году собрали около 1,5 миллиона тонн вторсырья - РИА Новости, 28.02.2023

В Москве в 2022 году собрали около 1,5 миллиона тонн вторсырья

Рекордный объем вторсырья - около 1,5 миллиона тонн - сдали жители Москвы в рамках программы раздельного сбора мусора в 2022 году, сообщил журналистам заммэра... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T07:07

2023-02-28T07:07

2023-02-28T07:18

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

москва

городское хозяйство москвы

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588618785_0:79:2960:1743_1920x0_80_0_0_945fb573f29a39ae2085db8b89dc3c36.jpg

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Рекордный объем вторсырья - около 1,5 миллиона тонн - сдали жители Москвы в рамках программы раздельного сбора мусора в 2022 году, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Заммэра подчеркнул, что сохраняющаяся положительная динамика подтверждает эффективность выбранной в Москве стратегии решения вопроса с бытовыми отходами. "Программа раздельного сбора мусора стартовала три года назад и сразу получила поддержку жителей, которые и сейчас принимают в ней активное участие. Этот проект - яркий пример нашего эффективного сотрудничества с москвичами. Со своей стороны городские власти заранее подготовили и поддерживают в надлежащем состоянии всю необходимую инфраструктуру: во дворах и около объектов социальной сферы оборудовано свыше 60 тысяч брендированных контейнеров", - отметил Бирюков. В пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства добавили, что сбор и вывоз отходов осуществляют около 1 тысячи мусоровозов с соответствующей цветовой индикацией. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что реализация программы раздельного сбора мусора в столице продолжается, участие в ней по-прежнему добровольное.

https://ria.ru/20230207/moskva-1850188487.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

петр бирюков, москва, городское хозяйство москвы, общество