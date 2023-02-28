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В Москве в 2022 году собрали около 1,5 миллиона тонн вторсырья
В Москве в 2022 году собрали около 1,5 миллиона тонн вторсырья - РИА Новости, 28.02.2023
В Москве в 2022 году собрали около 1,5 миллиона тонн вторсырья
Рекордный объем вторсырья - около 1,5 миллиона тонн - сдали жители Москвы в рамках программы раздельного сбора мусора в 2022 году, сообщил журналистам заммэра... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T07:07
2023-02-28T07:07
2023-02-28T07:18
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
городское хозяйство москвы
общество
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Рекордный объем вторсырья - около 1,5 миллиона тонн - сдали жители Москвы в рамках программы раздельного сбора мусора в 2022 году, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Заммэра подчеркнул, что сохраняющаяся положительная динамика подтверждает эффективность выбранной в Москве стратегии решения вопроса с бытовыми отходами. "Программа раздельного сбора мусора стартовала три года назад и сразу получила поддержку жителей, которые и сейчас принимают в ней активное участие. Этот проект - яркий пример нашего эффективного сотрудничества с москвичами. Со своей стороны городские власти заранее подготовили и поддерживают в надлежащем состоянии всю необходимую инфраструктуру: во дворах и около объектов социальной сферы оборудовано свыше 60 тысяч брендированных контейнеров", - отметил Бирюков. В пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства добавили, что сбор и вывоз отходов осуществляют около 1 тысячи мусоровозов с соответствующей цветовой индикацией. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что реализация программы раздельного сбора мусора в столице продолжается, участие в ней по-прежнему добровольное.
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петр бирюков, москва, городское хозяйство москвы, общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва, Городское хозяйство Москвы, Общество
В Москве в 2022 году собрали около 1,5 миллиона тонн вторсырья
Заммэра Бирюков: жители Москвы в 2022 году сдали около 1,5 миллиона тонн вторсырья
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Рекордный объем вторсырья - около 1,5 миллиона тонн - сдали жители Москвы в рамках программы раздельного сбора мусора в 2022 году, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
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"За прошедший год при сортировке было направлено на переработку около 1,5 миллиона тонн вторсырья, что почти на 50% превышает предыдущий аналогичный показатель. Для сравнения: до старта программы в 2019 году выделили 450 тысяч тонн вторсырья, а уже в 2020 году эта цифра выросла практически в два раза", - рассказал Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что сохраняющаяся положительная динамика подтверждает эффективность выбранной в Москве стратегии решения вопроса с бытовыми отходами.
"Программа раздельного сбора мусора стартовала три года назад и сразу получила поддержку жителей, которые и сейчас принимают в ней активное участие. Этот проект - яркий пример нашего эффективного сотрудничества с москвичами. Со своей стороны городские власти заранее подготовили и поддерживают в надлежащем состоянии всю необходимую инфраструктуру: во дворах и около объектов социальной сферы оборудовано свыше 60 тысяч брендированных контейнеров", - отметил Бирюков.
В пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства добавили, что сбор и вывоз отходов осуществляют около 1 тысячи мусоровозов с соответствующей цветовой индикацией.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что реализация программы раздельного сбора мусора в столице продолжается, участие в ней по-прежнему добровольное.
Заммэра Бирюков: воздух в Москве в январе был чище из-за ветреной погоды