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Встречи с белгородцами из районов с режимом ЧС прошли по заданию Гладкова - РИА Новости, 28.02.2023
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Белгородская область
Белгородская область
 
15:15 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/vstrechi-1854863397.html
Встречи с белгородцами из районов с режимом ЧС прошли по заданию Гладкова
Встречи с белгородцами из районов с режимом ЧС прошли по заданию Гладкова - РИА Новости, 28.02.2023
Встречи с белгородцами из районов с режимом ЧС прошли по заданию Гладкова
Главы муниципалитетов приграничных районов Белгородской области, где введен режим ЧС, по поручению губернатора Вячеслава Гладкова провели встречи с жителями, в... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T15:15
2023-02-28T15:15
белгородская область
белгородская область
россия
украина
владимир путин
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 28 фев – РИА Новости. Главы муниципалитетов приграничных районов Белгородской области, где введен режим ЧС, по поручению губернатора Вячеслава Гладкова провели встречи с жителями, в ходе которых рассказали о вариантах и возможностях переселения для тех, чье жилье пострадало в результате обстрелов, сообщила пресс-служба правительства региона. Решением президента РФ Владимира Путина Белгородской области выделено 9,4 миллиарда рублей на восстановление жилья, утраченного в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины. "В Шебекинском и Валуйском округах, в Волоконовском, Краснояружском и Белгородском районах состоялись сходы граждан, проживающих в тех территориях области, где был введён режим ЧС. Жители приграничных сёл ранее были переселены в пункты временного размещения", - говорится в сообщении. Главным вопросом встреч, организованных по поручению губернатора Гладкова, стало предоставление жилья тем, кто лишился его в результате обстрелов со стороны украинских войск. Главы муниципалитетов вместе с профильными руководителями и представителями областного правительства на встречах рассказали жителям о вариантах переселения и механизме предоставления жилья. По постановлению губернатора региона, право на компенсацию за счёт федеральных средств имеют те граждане, чьё жилье стало непригодным для проживания или было полностью утрачено в результате обстрелов со стороны украинских войск, а также те, чьи домовладения расположены в населённых пунктах Белгородской области, где продолжает действовать режим ЧС. "Постараемся, конечно, вникнуть в особенности положения каждой семьи и найти максимально удобное решение, если это в наших силах… Новое жилье будет предоставляться в соответствии с техническим паспортом разрушенного жилья. Новые жилые помещения готовые или же строящиеся будут подбираться, исходя из квадратуры пострадавшего жилья самих собственников",- сказал Гладков, слова которого приводятся в сообщении. Согласно региональному постановлению, площадь старого жилья будет определяться на момент его разрушения или на дату введения режима ЧС в сельских территориях. Ещё одно важное условие для предоставления нового жилья - безвозмездная передача в собственность Белгородской области утраченного жилого помещения. Если передаваемая собственность является индивидуальным домом или домом блокированной застройки, одновременно передаётся земельный участок, на котором он расположен. С каждой семьёй в индивидуальном порядке будет проводить встречи специальная комиссия, сформированная из представителей профильных ведомств, для детальной проработки вопросов по подбору вариантов нового жилья.
https://ria.ru/20230227/obstrely-1854587734.html
https://ria.ru/20230223/snaryad-1854026273.html
https://ria.ru/20230227/ombudsmen-1854524910.html
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белгородская область, россия, украина, владимир путин, вячеслав гладков
Белгородская область, Белгородская область, Россия, Украина, Владимир Путин, Вячеслав Гладков
Встречи с белгородцами из районов с режимом ЧС прошли по заданию Гладкова

Встречи с белгородцами из районов с режимом ЧС прошли по заданию губернатора Гладкова

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 28 фев – РИА Новости. Главы муниципалитетов приграничных районов Белгородской области, где введен режим ЧС, по поручению губернатора Вячеслава Гладкова провели встречи с жителями, в ходе которых рассказали о вариантах и возможностях переселения для тех, чье жилье пострадало в результате обстрелов, сообщила пресс-служба правительства региона.
Решением президента РФ Владимира Путина Белгородской области выделено 9,4 миллиарда рублей на восстановление жилья, утраченного в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины.
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"В Шебекинском и Валуйском округах, в Волоконовском, Краснояружском и Белгородском районах состоялись сходы граждан, проживающих в тех территориях области, где был введён режим ЧС. Жители приграничных сёл ранее были переселены в пункты временного размещения", - говорится в сообщении.
Главным вопросом встреч, организованных по поручению губернатора Гладкова, стало предоставление жилья тем, кто лишился его в результате обстрелов со стороны украинских войск. Главы муниципалитетов вместе с профильными руководителями и представителями областного правительства на встречах рассказали жителям о вариантах переселения и механизме предоставления жилья.
По постановлению губернатора региона, право на компенсацию за счёт федеральных средств имеют те граждане, чьё жилье стало непригодным для проживания или было полностью утрачено в результате обстрелов со стороны украинских войск, а также те, чьи домовладения расположены в населённых пунктах Белгородской области, где продолжает действовать режим ЧС.
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"Постараемся, конечно, вникнуть в особенности положения каждой семьи и найти максимально удобное решение, если это в наших силах… Новое жилье будет предоставляться в соответствии с техническим паспортом разрушенного жилья. Новые жилые помещения готовые или же строящиеся будут подбираться, исходя из квадратуры пострадавшего жилья самих собственников",- сказал Гладков, слова которого приводятся в сообщении.
Согласно региональному постановлению, площадь старого жилья будет определяться на момент его разрушения или на дату введения режима ЧС в сельских территориях. Ещё одно важное условие для предоставления нового жилья - безвозмездная передача в собственность Белгородской области утраченного жилого помещения. Если передаваемая собственность является индивидуальным домом или домом блокированной застройки, одновременно передаётся земельный участок, на котором он расположен. С каждой семьёй в индивидуальном порядке будет проводить встречи специальная комиссия, сформированная из представителей профильных ведомств, для детальной проработки вопросов по подбору вариантов нового жилья.
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