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Город Красноперекопск в Крыму остался без водоснабжения - РИА Новости, 28.02.2023
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09:13 28.02.2023 (обновлено: 10:56 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/voda-1854765772.html
Город Красноперекопск в Крыму остался без водоснабжения
Город Красноперекопск в Крыму остался без водоснабжения - РИА Новости, 28.02.2023
Город Красноперекопск в Крыму остался без водоснабжения
Авария на магистральном водоводе оставила без водоснабжения город Красноперекопск и несколько сел района, сообщили в министерстве информации республики Крым. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T09:13
2023-02-28T10:56
происшествия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости. Авария на магистральном водоводе оставила без водоснабжения город Красноперекопск и несколько сел района, сообщили в министерстве информации республики Крым."Авария на магистральном водоводе ДУ 600 мм. Ограничено водоснабжение города Красноперекорск, сел Совхозное, Таврическое, Пятихатка и Почетное", - говорится в сообщении.На данный момент в устранении аварии задействованы пять единиц специализированной техники и 10 человек ремонтных бригад, будет заменено до 10 метров аварийного участка водовода. В течение дня будет организован подвоз питьевой воды. По данным ГУП "Вода Крыма", работы планируется завершить ориентировочно к 23.00 по московскому времени.Для подвоза воды в Красноперекопске и Евпатории привлечены автоцистерны из других филиалов в количестве 16 единиц, сообщили ведомстве.Ранее власти сообщили об аварии на магистральном водоводе диметром 1,2 тысячи миллиметров, без воды осталось около 700 жилых домов Евпатории и село Заозерное, в которых проживает более 120 тысяч жителей.Красноперекопск - город на севере Крыма. Население составляет более 25 тысяч человек. В городе работают два крупных химических предприятия - Красноперекопский бромный завод и Крымский содовый завод.
https://ria.ru/20230226/opresnenie-1854363910.html
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происшествия, республика крым
Происшествия, Республика Крым
Город Красноперекопск в Крыму остался без водоснабжения

Город Красноперекопск в Крыму остался без водоснабжения из-за аварии

© РИА Новости / Яков АндреевВодопроводный кран
Водопроводный кран - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Яков Андреев
Водопроводный кран. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости. Авария на магистральном водоводе оставила без водоснабжения город Красноперекопск и несколько сел района, сообщили в министерстве информации республики Крым.
"Авария на магистральном водоводе ДУ 600 мм. Ограничено водоснабжение города Красноперекорск, сел Совхозное, Таврическое, Пятихатка и Почетное", - говорится в сообщении.
На данный момент в устранении аварии задействованы пять единиц специализированной техники и 10 человек ремонтных бригад, будет заменено до 10 метров аварийного участка водовода. В течение дня будет организован подвоз питьевой воды. По данным ГУП "Вода Крыма", работы планируется завершить ориентировочно к 23.00 по московскому времени.
Для подвоза воды в Красноперекопске и Евпатории привлечены автоцистерны из других филиалов в количестве 16 единиц, сообщили ведомстве.
Ранее власти сообщили об аварии на магистральном водоводе диметром 1,2 тысячи миллиметров, без воды осталось около 700 жилых домов Евпатории и село Заозерное, в которых проживает более 120 тысяч жителей.
Красноперекопск - город на севере Крыма. Население составляет более 25 тысяч человек. В городе работают два крупных химических предприятия - Красноперекопский бромный завод и Крымский содовый завод.
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