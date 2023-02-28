https://ria.ru/20230228/voda-1854765772.html

Город Красноперекопск в Крыму остался без водоснабжения

Город Красноперекопск в Крыму остался без водоснабжения - РИА Новости, 28.02.2023

Город Красноперекопск в Крыму остался без водоснабжения

Авария на магистральном водоводе оставила без водоснабжения город Красноперекопск и несколько сел района, сообщили в министерстве информации республики Крым. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T09:13

2023-02-28T09:13

2023-02-28T10:56

происшествия

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости. Авария на магистральном водоводе оставила без водоснабжения город Красноперекопск и несколько сел района, сообщили в министерстве информации республики Крым."Авария на магистральном водоводе ДУ 600 мм. Ограничено водоснабжение города Красноперекорск, сел Совхозное, Таврическое, Пятихатка и Почетное", - говорится в сообщении.На данный момент в устранении аварии задействованы пять единиц специализированной техники и 10 человек ремонтных бригад, будет заменено до 10 метров аварийного участка водовода. В течение дня будет организован подвоз питьевой воды. По данным ГУП "Вода Крыма", работы планируется завершить ориентировочно к 23.00 по московскому времени.Для подвоза воды в Красноперекопске и Евпатории привлечены автоцистерны из других филиалов в количестве 16 единиц, сообщили ведомстве.Ранее власти сообщили об аварии на магистральном водоводе диметром 1,2 тысячи миллиметров, без воды осталось около 700 жилых домов Евпатории и село Заозерное, в которых проживает более 120 тысяч жителей.Красноперекопск - город на севере Крыма. Население составляет более 25 тысяч человек. В городе работают два крупных химических предприятия - Красноперекопский бромный завод и Крымский содовый завод.

https://ria.ru/20230226/opresnenie-1854363910.html

республика крым

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, республика крым