https://ria.ru/20230228/vklad-1854914624.html

В Минфине оценили идею детских вкладов с первым взносом от государства

В Минфине оценили идею детских вкладов с первым взносом от государства - РИА Новости, 28.02.2023

В Минфине оценили идею детских вкладов с первым взносом от государства

Минфин РФ считает идею детских вкладов с первым взносом от государства и софинансированием с родителями интересной, она могла бы быть реализована в рамках... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T17:35

2023-02-28T17:35

2023-02-28T17:35

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

андрей костин (банкир)

втб

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Минфин РФ считает идею детских вкладов с первым взносом от государства и софинансированием с родителями интересной, она могла бы быть реализована в рамках программы долгосрочных сбережений, заявил директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков. Глава ВТБ Андрей Костин ранее во вторник предложил запустить депозит, на который государство при рождении ребенка будет вносить определенную сумму, а затем пополнять его вместе с родителями. "Как концепция звучит интересно, но, конечно, надо обсуждать. Надо сначала запустить софинансирование в программе долгосрочных сбережений, а потом обсуждать какие-то другие механизмы. Постепенно надо действовать", - сказал он журналистам в кулуарах форума "Финансовая система России: инструменты обеспечения устойчивого развития экономики". Чебесков добавил, что с Минфином официально это не обсуждалась, при этом он считает, что предложение Костина могло бы быть реализовано в рамках программы долгосрочных сбережений. "Идея может быть реализована в рамках программы долгосрочных сбережений. Нам бы хотелось стимулировать сбережения, долгосрочные инвестиции в фондовый рынок, облигации, акции. Если это будет с раннего детства, то это вообще супер. Не на депозит, а в программе долгосрочных сбережений", - заключил он. Минфин России в декабре презентовал программу долгосрочных сбережений для граждан, которые государство готово стимулировать налоговым вычетом на сумму до 52 тысяч рублей ежегодно, софинансированием взносов в объеме до 36 тысяч рублей в год и повышенной страховкой внесенных средств - на 2,8 миллиона рублей. Совокупный портфель пенсионных средств негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и Пенсионного фонда России по итогам третьего квартала 2022 года составлял 6,9 триллиона рублей.

https://ria.ru/20230208/posobie-1850609723.html

https://ria.ru/20230228/ekonomika-1854903443.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), андрей костин (банкир), втб