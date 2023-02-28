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Эксперты утверждают, что получить шенгенские визы стало проще - РИА Новости, 28.02.2023
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Туризм
 
18:29 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/vizy-1854904857.html
Эксперты утверждают, что получить шенгенские визы стало проще
Эксперты утверждают, что получить шенгенские визы стало проще - РИА Новости, 28.02.2023
Эксперты утверждают, что получить шенгенские визы стало проще
По словам экспертов, после Нового года стало значительно проще оформить шенгенские визы, так как иссяк поток желающих получить их впрок, сообщает RTN. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T18:29
2023-02-28T18:29
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. По словам экспертов, после Нового года стало значительно проще оформить шенгенские визы, так как иссяк поток желающих получить их впрок, сообщает RTN.Руководитель отдела рекламы компании "Веди Групп" Наталья Лазарева считает, что ситуация с оформлением виз в Европу стала спокойнее. "Осенью, в межсезонье, было особенно много отказов по Италии и Греции, сейчас все стабилизировалось", – говорит она.Как вспоминают туроператоры, осенью, сразу после изменения визового режима, было очень много желающих оформить визы впрок. Из-за ажиотажного спроса образовались огромные очереди в консульства, можно было ждать до полугода.В компании "Русский Экспресс" подтвердили, что шенген выдают, особых проблем не возникает. По словам директора департамента рекламы и PR Анны Филатовской, сократились сроки рассмотрения, иногда визы можно получить и за полторы недели.При этом, по словам генерального директора компании Space Travel Артура Мурадяна, проверяют документы тщательно, зачастую требуется не просто бронь, но уже выписанный билет, а иногда и подтверждение проживания. "Чувствуется, что ушла нервозность, также практически на нет сошел поток туристов, пытавшихся сделать себе визу впрок", – подчеркнул он.По его словам, чаще всего в качестве причины отказа указывается "недостаточно оснований для поездки". Большинство туристов после этого подают документы заново и нередко визы все-таки получают.По отзывам туроператоров, нет проблем с записью в консульства Венгрии и Греции, но визы здесь выдают в основном однократные, на сроки путешествия. В консульства Италии и Испании стало проще записаться на подачу, так как появилось больше свободных окон.Все эксперты отмечают, что периодически возникают сложности с записью в визовый центр Франции. Но страна продолжает выдавать долгосрочные мультивизы.
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новости - туризм, туристы, туризм, италия, греция, европа, артур мурадян, франция, венгрия, испания, шенгенская виза
Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, Италия, Греция, Европа, Артур Мурадян, Франция, Венгрия, Испания, Шенгенская виза
Эксперты утверждают, что получить шенгенские визы стало проще

Эксперты рассказали, что процесс оформления шенгенских виз стал доступнее

© РИА Новости / Сергей КиркачШенгенская виза
Шенгенская виза - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Сергей Киркач
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. По словам экспертов, после Нового года стало значительно проще оформить шенгенские визы, так как иссяк поток желающих получить их впрок, сообщает RTN.
Руководитель отдела рекламы компании "Веди Групп" Наталья Лазарева считает, что ситуация с оформлением виз в Европу стала спокойнее. "Осенью, в межсезонье, было особенно много отказов по Италии и Греции, сейчас все стабилизировалось", – говорит она.
Как вспоминают туроператоры, осенью, сразу после изменения визового режима, было очень много желающих оформить визы впрок. Из-за ажиотажного спроса образовались огромные очереди в консульства, можно было ждать до полугода.
В компании "Русский Экспресс" подтвердили, что шенген выдают, особых проблем не возникает. По словам директора департамента рекламы и PR Анны Филатовской, сократились сроки рассмотрения, иногда визы можно получить и за полторы недели.
При этом, по словам генерального директора компании Space Travel Артура Мурадяна, проверяют документы тщательно, зачастую требуется не просто бронь, но уже выписанный билет, а иногда и подтверждение проживания. "Чувствуется, что ушла нервозность, также практически на нет сошел поток туристов, пытавшихся сделать себе визу впрок", – подчеркнул он.
По его словам, чаще всего в качестве причины отказа указывается "недостаточно оснований для поездки". Большинство туристов после этого подают документы заново и нередко визы все-таки получают.
По отзывам туроператоров, нет проблем с записью в консульства Венгрии и Греции, но визы здесь выдают в основном однократные, на сроки путешествия. В консульства Италии и Испании стало проще записаться на подачу, так как появилось больше свободных окон.
Все эксперты отмечают, что периодически возникают сложности с записью в визовый центр Франции. Но страна продолжает выдавать долгосрочные мультивизы.
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