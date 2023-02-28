https://ria.ru/20230228/veter-1855120604.html

Сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду ожидается в Москве

Сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду ожидается в Москве - РИА Новости, 01.03.2023

Сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду ожидается в Москве

Сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду ожидается в Москве во вторник после 16.00, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 01.03.2023

2023-02-28T16:07

2023-02-28T16:07

2023-03-01T14:38

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду ожидается в Москве во вторник после 16.00, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, сегодня после 16.00 в столице ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду", - говорится в сообщении. В комплексе городского хозяйства просят горожан в непогоду быть предельно внимательными и аккуратными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

https://ria.ru/20230228/pogoda-1854756901.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, погода, городское хозяйство москвы