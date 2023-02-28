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Сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду ожидается в Москве - РИА Новости, 01.03.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
16:07 28.02.2023 (обновлено: 14:38 01.03.2023)
https://ria.ru/20230228/veter-1855120604.html
Сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду ожидается в Москве
Сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду ожидается в Москве - РИА Новости, 01.03.2023
Сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду ожидается в Москве
Сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду ожидается в Москве во вторник после 16.00, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 01.03.2023
2023-02-28T16:07
2023-03-01T14:38
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
погода
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду ожидается в Москве во вторник после 16.00, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, сегодня после 16.00 в столице ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду", - говорится в сообщении. В комплексе городского хозяйства просят горожан в непогоду быть предельно внимательными и аккуратными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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москва, погода, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Погода, Городское хозяйство Москвы

Сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду ожидается в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкДевушки на Красной площади в Москве
Девушки на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду ожидается в Москве во вторник после 16.00, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, сегодня после 16.00 в столице ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду", - говорится в сообщении.
В комплексе городского хозяйства просят горожан в непогоду быть предельно внимательными и аккуратными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
Снегоуборочная техника убирает снег на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
28 февраля, 08:19
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПогодаГородское хозяйство Москвы
 
 
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