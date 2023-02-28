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Сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду ожидается в Москве
Сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду ожидается в Москве - РИА Новости, 01.03.2023
Сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду ожидается в Москве
Сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду ожидается в Москве во вторник после 16.00, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 01.03.2023
2023-02-28T16:07
2023-02-28T16:07
2023-03-01T14:38
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду ожидается в Москве во вторник после 16.00, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, сегодня после 16.00 в столице ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду", - говорится в сообщении. В комплексе городского хозяйства просят горожан в непогоду быть предельно внимательными и аккуратными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, погода, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Погода, Городское хозяйство Москвы