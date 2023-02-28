https://ria.ru/20230228/vashington-1854746003.html
Полиция Вашингтона заявила о резком росте криминала
Полиция Вашингтона заявила о резком росте криминала - РИА Новости, 28.02.2023
Полиция Вашингтона заявила о резком росте криминала
Полиция Вашингтона заявила о резком росте криминала в январе-феврале 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022 года: общее количество преступлений выросло... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T03:26
2023-02-28T03:26
2023-02-28T03:26
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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Полиция Вашингтона заявила о резком росте криминала в январе-феврале 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022 года: общее количество преступлений выросло на 25%, а число убийств - на 40%. Согласно опубликованным значениям департамента столичной полиции, в Вашингтоне с начала года по 27 февраля произошло более 5 тысяч преступлений против немногим более 4 тысяч годом ранее (рост на 25%). Количество убийств выросло на 40%, с 25 до 35, число автокраж увеличилось более чем вдвое, с 531 до 1120, а краж из машин - на 24%, с 1060 до более чем 1300. Также более чем вдвое выросло число сексуальных преступлений - с 13 до 29, а количество поджогов - с 1 до 4. При этом количество ограблений сократилось на 20%, а незаконных проникновений с кражами - на 14%.
https://ria.ru/20230206/ssha-1849915588.html
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вашингтон (штат)
Полиция Вашингтона заявила о резком росте криминала
Полиция Вашингтона: общее количество преступлений выросло на 25%, а число убийств - на 40%
ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Полиция Вашингтона заявила о резком росте криминала в январе-феврале 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022 года: общее количество преступлений выросло на 25%, а число убийств - на 40%.
Согласно опубликованным значениям департамента столичной полиции, в Вашингтоне с начала года по 27 февраля произошло более 5 тысяч преступлений против немногим более 4 тысяч годом ранее (рост на 25%).
Количество убийств выросло на 40%, с 25 до 35, число автокраж увеличилось более чем вдвое, с 531 до 1120, а краж из машин - на 24%, с 1060 до более чем 1300.
Также более чем вдвое выросло число сексуальных преступлений - с 13 до 29, а количество поджогов - с 1 до 4.
При этом количество ограблений сократилось на 20%, а незаконных проникновений с кражами - на 14%.