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На границе с Россией и Белоруссией нет ударных группировок, заявили в Киеве - РИА Новости, 28.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:32 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/ukraina-1854868290.html
На границе с Россией и Белоруссией нет ударных группировок, заявили в Киеве
На границе с Россией и Белоруссией нет ударных группировок, заявили в Киеве - РИА Новости, 28.02.2023
На границе с Россией и Белоруссией нет ударных группировок, заявили в Киеве
Представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что ударных группировок на границе с Россией и Белоруссией не фиксируется, но украинские военные... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T15:32
2023-02-28T15:32
специальная военная операция на украине
в мире
белоруссия
украина
россия
андрей демченко
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что ударных группировок на границе с Россией и Белоруссией не фиксируется, но украинские военные продолжают максимально укреплять границу. "На границе с Россией и Белоруссией нет ударных группировок, которые были бы готовы вторгнуться в Украину, но нельзя расслабляться. Граница с Белоруссией максимально укрепляется как по линии границы, так и приграничные (районы – ред.)... Граница с РФ также усилена", - сказал Демченко в эфире всеукраинского телемарафона. Ранее государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что украинская сторона продолжает демонстративное минирование своей территории у общей границы и провокации. Помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества полковник Валерий Ревенко заявлял, что в непосредственной близости от белорусско-украинского участка границы сосредоточена значительная группировка украинской армии. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявлял, что у него нет планов отправлять белорусских военнослужащих на Украину. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230226/perestrelka-1854458948.html
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в мире, белоруссия, украина, россия, андрей демченко, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Белоруссия, Украина, Россия, Андрей Демченко, Ситуация в ДНР и ЛНР
На границе с Россией и Белоруссией нет ударных группировок, заявили в Киеве

Погранслужба Украины не наблюдает на границе с Россией и Белоруссией ударных группировок

© Государственный пограничный комитет Республики БеларусьСотрудник пограничной службы Белоруссии на белорусско-украинской границе
Сотрудник пограничной службы Белоруссии на белорусско-украинской границе
© Государственный пограничный комитет Республики Беларусь
Сотрудник пограничной службы Белоруссии на белорусско-украинской границе. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что ударных группировок на границе с Россией и Белоруссией не фиксируется, но украинские военные продолжают максимально укреплять границу.
"На границе с Россией и Белоруссией нет ударных группировок, которые были бы готовы вторгнуться в Украину, но нельзя расслабляться. Граница с Белоруссией максимально укрепляется как по линии границы, так и приграничные (районы – ред.)... Граница с РФ также усилена", - сказал Демченко в эфире всеукраинского телемарафона.
Белорусские пограничники на границе с Украиной - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
Белоруссия опровергла сообщения о перестрелке на границе с Украиной
26 февраля, 21:27
Ранее государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что украинская сторона продолжает демонстративное минирование своей территории у общей границы и провокации. Помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества полковник Валерий Ревенко заявлял, что в непосредственной близости от белорусско-украинского участка границы сосредоточена значительная группировка украинской армии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявлял, что у него нет планов отправлять белорусских военнослужащих на Украину.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Украинские пограничники на границе с Россией в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
Украина расширит заминированную полосу вдоль границ с Россией и Белоруссией
25 февраля, 10:41
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреБелоруссияУкраинаРоссияАндрей ДемченкоСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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