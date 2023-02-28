https://ria.ru/20230228/ukraina-1854868290.html

На границе с Россией и Белоруссией нет ударных группировок, заявили в Киеве

На границе с Россией и Белоруссией нет ударных группировок, заявили в Киеве - РИА Новости, 28.02.2023

На границе с Россией и Белоруссией нет ударных группировок, заявили в Киеве

Представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что ударных группировок на границе с Россией и Белоруссией не фиксируется, но украинские военные... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T15:32

2023-02-28T15:32

2023-02-28T15:32

специальная военная операция на украине

в мире

белоруссия

украина

россия

андрей демченко

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что ударных группировок на границе с Россией и Белоруссией не фиксируется, но украинские военные продолжают максимально укреплять границу. "На границе с Россией и Белоруссией нет ударных группировок, которые были бы готовы вторгнуться в Украину, но нельзя расслабляться. Граница с Белоруссией максимально укрепляется как по линии границы, так и приграничные (районы – ред.)... Граница с РФ также усилена", - сказал Демченко в эфире всеукраинского телемарафона. Ранее государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что украинская сторона продолжает демонстративное минирование своей территории у общей границы и провокации. Помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества полковник Валерий Ревенко заявлял, что в непосредственной близости от белорусско-украинского участка границы сосредоточена значительная группировка украинской армии. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявлял, что у него нет планов отправлять белорусских военнослужащих на Украину. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230226/perestrelka-1854458948.html

https://ria.ru/20230225/granitsa-1854241491.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, украина, россия, андрей демченко, ситуация в днр и лнр