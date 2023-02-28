На границе с Россией и Белоруссией нет ударных группировок, заявили в Киеве
Погранслужба Украины не наблюдает на границе с Россией и Белоруссией ударных группировок
© Государственный пограничный комитет Республики БеларусьСотрудник пограничной службы Белоруссии на белорусско-украинской границе
Сотрудник пограничной службы Белоруссии на белорусско-украинской границе. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что ударных группировок на границе с Россией и Белоруссией не фиксируется, но украинские военные продолжают максимально укреплять границу.
"На границе с Россией и Белоруссией нет ударных группировок, которые были бы готовы вторгнуться в Украину, но нельзя расслабляться. Граница с Белоруссией максимально укрепляется как по линии границы, так и приграничные (районы – ред.)... Граница с РФ также усилена", - сказал Демченко в эфире всеукраинского телемарафона.
Ранее государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что украинская сторона продолжает демонстративное минирование своей территории у общей границы и провокации. Помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества полковник Валерий Ревенко заявлял, что в непосредственной близости от белорусско-украинского участка границы сосредоточена значительная группировка украинской армии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявлял, что у него нет планов отправлять белорусских военнослужащих на Украину.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.