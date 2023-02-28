Рейтинг@Mail.ru
Зеленский призвал начать переговоры о вступлении Украины в ЕС в этом году - РИА Новости, 28.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:58 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/ukraina-1854823757.html
Зеленский призвал начать переговоры о вступлении Украины в ЕС в этом году
Зеленский призвал начать переговоры о вступлении Украины в ЕС в этом году - РИА Новости, 28.02.2023
Зеленский призвал начать переговоры о вступлении Украины в ЕС в этом году
Владимир Зеленский призвал начать в 2023 году переговоры о вступлении Украины в Европейский союз. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T12:58
2023-02-28T12:58
в мире
украина
владимир зеленский
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854426521_0:0:1045:589_1920x0_80_0_0_9b2b1e4d58984ff05bbcf3144e4a3b1e.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский призвал начать в 2023 году переговоры о вступлении Украины в Европейский союз. "Украина всегда была Европой, Украина всегда будет Европой. Мы уже гарантировали это. Год назад, на пятый день полномасштабной войны, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз и получила статус кандидата. В этом году пришло время принять решение о начале переговоров о членстве", - написал он на своей странице в Twitter. Зеленский 28 февраля прошлого года подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для старта переговоров странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ и усиление борьбы с коррупцией. Процесс вступления в союз в целом состоит из трех этапов, отмечала Еврокомиссия в своих материалах. Первый - официальное получение статуса кандидата, однако это не означает начала переговоров о членстве. Второй этап - переговоры, он может начаться лишь после единогласного утверждения странами союза переговорного мандата. Этот этап включает в себя принятие страной-кандидатом действующего законодательства ЕС и проведение необходимых реформ. Темп переговоров зависит от скорости реформ и процесса соответствия законам ЕС. Когда переговоры и сопутствующие реформы должным образом завершены, страна может вступить в ЕС. Получение статуса кандидата является началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
https://ria.ru/20230227/ukraina-1854493911.html
https://ria.ru/20230224/oruzhie-1854203839.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854426521_0:0:927:695_1920x0_80_0_0_ae5294c37886bddeb4461571e45b4f6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, евросоюз
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Евросоюз
Зеленский призвал начать переговоры о вступлении Украины в ЕС в этом году

Зеленский заявил, что в 2023 году пришло время для начала переговоров о вступлении в ЕС

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский призвал начать в 2023 году переговоры о вступлении Украины в Европейский союз.
"Украина всегда была Европой, Украина всегда будет Европой. Мы уже гарантировали это. Год назад, на пятый день полномасштабной войны, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз и получила статус кандидата. В этом году пришло время принять решение о начале переговоров о членстве", - написал он на своей странице в Twitter.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
Сийярто рассказал, что нужно Украине для вхождения в ЕС
27 февраля, 08:12
Зеленский 28 февраля прошлого года подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для старта переговоров странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ и усиление борьбы с коррупцией.
Процесс вступления в союз в целом состоит из трех этапов, отмечала Еврокомиссия в своих материалах. Первый - официальное получение статуса кандидата, однако это не означает начала переговоров о членстве. Второй этап - переговоры, он может начаться лишь после единогласного утверждения странами союза переговорного мандата. Этот этап включает в себя принятие страной-кандидатом действующего законодательства ЕС и проведение необходимых реформ. Темп переговоров зависит от скорости реформ и процесса соответствия законам ЕС. Когда переговоры и сопутствующие реформы должным образом завершены, страна может вступить в ЕС.
Получение статуса кандидата является началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
Зеленский заявил, что убеждал Западных лидеров передать дальнобойное оружие
24 февраля, 22:05
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала