https://ria.ru/20230228/ukraina-1854823757.html

Зеленский призвал начать переговоры о вступлении Украины в ЕС в этом году

Зеленский призвал начать переговоры о вступлении Украины в ЕС в этом году - РИА Новости, 28.02.2023

Зеленский призвал начать переговоры о вступлении Украины в ЕС в этом году

Владимир Зеленский призвал начать в 2023 году переговоры о вступлении Украины в Европейский союз. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T12:58

2023-02-28T12:58

2023-02-28T12:58

в мире

украина

владимир зеленский

евросоюз

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский призвал начать в 2023 году переговоры о вступлении Украины в Европейский союз. "Украина всегда была Европой, Украина всегда будет Европой. Мы уже гарантировали это. Год назад, на пятый день полномасштабной войны, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз и получила статус кандидата. В этом году пришло время принять решение о начале переговоров о членстве", - написал он на своей странице в Twitter. Зеленский 28 февраля прошлого года подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для старта переговоров странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ и усиление борьбы с коррупцией. Процесс вступления в союз в целом состоит из трех этапов, отмечала Еврокомиссия в своих материалах. Первый - официальное получение статуса кандидата, однако это не означает начала переговоров о членстве. Второй этап - переговоры, он может начаться лишь после единогласного утверждения странами союза переговорного мандата. Этот этап включает в себя принятие страной-кандидатом действующего законодательства ЕС и проведение необходимых реформ. Темп переговоров зависит от скорости реформ и процесса соответствия законам ЕС. Когда переговоры и сопутствующие реформы должным образом завершены, страна может вступить в ЕС. Получение статуса кандидата является началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.

https://ria.ru/20230227/ukraina-1854493911.html

https://ria.ru/20230224/oruzhie-1854203839.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, владимир зеленский, евросоюз