https://ria.ru/20230228/ubiystva-1854847042.html

В Якутии раскрыли дело об изнасилованиях и убийствах 20-летней давности

В Якутии раскрыли дело об изнасилованиях и убийствах 20-летней давности - РИА Новости, 28.02.2023

В Якутии раскрыли дело об изнасилованиях и убийствах 20-летней давности

Следователи в Якутии раскрыли дело об изнасилованиях и убийствах 20-летней давности, обвиняемый будет осужден, сообщает старший помощник руководителя СУ СК... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T14:12

2023-02-28T14:12

2023-02-28T14:12

происшествия

россия

алданский район

алдан

следственный комитет россии (ск рф)

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 28 фев – РИА Новости. Следователи в Якутии раскрыли дело об изнасилованиях и убийствах 20-летней давности, обвиняемый будет осужден, сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) Надежда Дворецкая. Расследование уголовного дела в отношении 50-летнего жителя провели сотрудники следственного отдела СУ СК по Алданскому району Якутии. Фигурант дела обвиняется изнасиловании и убийстве двух несовершеннолетних девочек. "Согласно материалам уголовного дела, летом 2001 и 2002 годов обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения совершил преступления в отношении двух девушек 16 и 17 лет. В разное время в безлюдных местах в городе Алдане, заметив прохожих, он наносил им удары руками, камнем, ножом, лишая возможности сопротивляться, и совершал изнасилование, после чего скрылся", - рассказала Дворецкая. Отмечается, что подозреваемый мужчина в прошлые годы был причастен к ряду других подобных преступлений. "Восстановлены детали допросов свидетелей, заключений судебных экспертиз, осмотров мест обнаружения тел погибших, результаты которых дали изобличающие обвиняемого доказательства. Обвинительное заключение утверждено заместителем прокурора республики, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавила Дворецкая.

https://ria.ru/20230227/ubiystvo-1854596375.html

https://ria.ru/20230227/ubiystvo-1854606840.html

россия

алданский район

алдан

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, алданский район, алдан, следственный комитет россии (ск рф), республика саха (якутия)