https://ria.ru/20230228/trevoga-1854907610.html

В Днепропетровской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу

В Днепропетровской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 28.02.2023

В Днепропетровской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T17:12

2023-02-28T17:12

2023-02-28T17:12

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее во вторник тревога была объявлена в Ровненской и Волынской областях Украины. По данным министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в этих регионах прозвучала в 16.54 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230125/zelenskiy-1847186242.html

харьковская область

украина

киев

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в мире, харьковская область, украина, киев, вооруженные силы рф