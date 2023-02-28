https://ria.ru/20230228/trevoga-1854907610.html
В Днепропетровской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу
В Днепропетровской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 28.02.2023
В Днепропетровской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T17:12
2023-02-28T17:12
2023-02-28T17:12
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее во вторник тревога была объявлена в Ровненской и Волынской областях Украины. По данным министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в этих регионах прозвучала в 16.54 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230125/zelenskiy-1847186242.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Украина, Киев, Вооруженные силы РФ
В Днепропетровской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу
В Днепропетровской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу