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В Ростовской области проведут тренировку системы оповещения - РИА Новости, 28.02.2023
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14:33 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/trenirovka-1854852168.html
В Ростовской области проведут тренировку системы оповещения
В Ростовской области проведут тренировку системы оповещения - РИА Новости, 28.02.2023
В Ростовской области проведут тренировку системы оповещения
Тренировка системы оповещения и информирования населения будет проведена 1 марта с 10.00 до 11.00 на территории Ростовской области, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T14:33
2023-02-28T14:33
ростовская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 фев – РИА Новости. Тренировка системы оповещения и информирования населения будет проведена 1 марта с 10.00 до 11.00 на территории Ростовской области, сообщила пресс-служба правительства региона. Во время проверки систем оповещения в 10.43 будет выполнена передача сообщения "Техническая проверка". При передаче этого сообщения будут прерваны плановые теле- и радиопередачи на 10 федеральных телеканалах первого мультиплекса и на радиостанциях "Маяк", "Радио России", "Вести ФМ". "Кроме того, планируется проведение организационных мероприятий с привлечением посыльных и автотранспорта, оборудованного громкоговорящими устройствами", - рассказали в правительстве. Ранее во вторник сообщалось, что в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в некоторых регионах страны, включая Ростовскую область, в эфире прозвучала информация о воздушной тревоге. Как заявили в МЧС России, эта информация является ложной и не соответствует действительности.
https://ria.ru/20230228/opoveschenie-1854814097.html
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ростовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Ростовская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ростовской области проведут тренировку системы оповещения

В Ростовской области проведут тренировку системы оповещения 1 марта

CC BY 2.0 / Alexxx Malev / Таганрог
Таганрог - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
CC BY 2.0 / Alexxx Malev /
Таганрог. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 фев – РИА Новости. Тренировка системы оповещения и информирования населения будет проведена 1 марта с 10.00 до 11.00 на территории Ростовской области, сообщила пресс-служба правительства региона.
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"Первого марта с 10.00 до 11.00 на территории 55 муниципальных образований Ростовской области будет проведена тренировка системы оповещения и информирования населения региона с задействованием всех имеющихся технических средств оповещения (электросирен, уличных громкоговорителей, трансляционных установок)", - говорится в сообщении.
Во время проверки систем оповещения в 10.43 будет выполнена передача сообщения "Техническая проверка". При передаче этого сообщения будут прерваны плановые теле- и радиопередачи на 10 федеральных телеканалах первого мультиплекса и на радиостанциях "Маяк", "Радио России", "Вести ФМ".
"Кроме того, планируется проведение организационных мероприятий с привлечением посыльных и автотранспорта, оборудованного громкоговорящими устройствами", - рассказали в правительстве.
Ранее во вторник сообщалось, что в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в некоторых регионах страны, включая Ростовскую область, в эфире прозвучала информация о воздушной тревоге. Как заявили в МЧС России, эта информация является ложной и не соответствует действительности.
Воронеж - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
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Вчера, 12:24
 
Ростовская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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