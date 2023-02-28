https://ria.ru/20230228/trenirovka-1854852168.html

В Ростовской области проведут тренировку системы оповещения

В Ростовской области проведут тренировку системы оповещения - РИА Новости, 28.02.2023

В Ростовской области проведут тренировку системы оповещения

Тренировка системы оповещения и информирования населения будет проведена 1 марта с 10.00 до 11.00 на территории Ростовской области, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T14:33

2023-02-28T14:33

2023-02-28T14:33

ростовская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 фев – РИА Новости. Тренировка системы оповещения и информирования населения будет проведена 1 марта с 10.00 до 11.00 на территории Ростовской области, сообщила пресс-служба правительства региона. Во время проверки систем оповещения в 10.43 будет выполнена передача сообщения "Техническая проверка". При передаче этого сообщения будут прерваны плановые теле- и радиопередачи на 10 федеральных телеканалах первого мультиплекса и на радиостанциях "Маяк", "Радио России", "Вести ФМ". "Кроме того, планируется проведение организационных мероприятий с привлечением посыльных и автотранспорта, оборудованного громкоговорящими устройствами", - рассказали в правительстве. Ранее во вторник сообщалось, что в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в некоторых регионах страны, включая Ростовскую область, в эфире прозвучала информация о воздушной тревоге. Как заявили в МЧС России, эта информация является ложной и не соответствует действительности.

https://ria.ru/20230228/opoveschenie-1854814097.html

ростовская область

россия

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ростовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)