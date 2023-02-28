https://ria.ru/20230228/transport-1854781532.html

Херсонская область восстанавливает систему транспортного сообщения

Херсонская область восстанавливает систему транспортного сообщения - РИА Новости, 28.02.2023

Херсонская область восстанавливает систему транспортного сообщения

Херсонская область восстанавливает систему транспортного сообщения, в том числе с другими российскими регионами, сообщил врио губернатора области Владимир... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T10:42

2023-02-28T10:42

2023-02-28T10:42

херсонская область

жкх

краснодарский край

владимир сальдо

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости. Херсонская область восстанавливает систему транспортного сообщения, в том числе с другими российскими регионами, сообщил врио губернатора области Владимир Сальдо. По его словам, в планах к концу лета запустить пассажирское железнодорожное сообщение с Крымом. "Сейчас уже работает более 56 маршрутов как внутриобластных, так и межрегиональных", - подчеркнул Сальдо и добавил, что автобусы ходят в города Крыма и Краснодарского края.

https://realty.ria.ru/20230228/minstroy-1854780935.html

херсонская область

краснодарский край

россия

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херсонская область , жкх, краснодарский край, владимир сальдо, россия