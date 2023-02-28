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Херсонская область восстанавливает систему транспортного сообщения - РИА Новости, 28.02.2023
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10:42 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/transport-1854781532.html
Херсонская область восстанавливает систему транспортного сообщения
Херсонская область восстанавливает систему транспортного сообщения - РИА Новости, 28.02.2023
Херсонская область восстанавливает систему транспортного сообщения
Херсонская область восстанавливает систему транспортного сообщения, в том числе с другими российскими регионами, сообщил врио губернатора области Владимир... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T10:42
2023-02-28T10:42
херсонская область
жкх
краснодарский край
владимир сальдо
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости. Херсонская область восстанавливает систему транспортного сообщения, в том числе с другими российскими регионами, сообщил врио губернатора области Владимир Сальдо. По его словам, в планах к концу лета запустить пассажирское железнодорожное сообщение с Крымом. "Сейчас уже работает более 56 маршрутов как внутриобластных, так и межрегиональных", - подчеркнул Сальдо и добавил, что автобусы ходят в города Крыма и Краснодарского края.
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Херсонская область , ЖКХ, Краснодарский край, Владимир Сальдо, Россия
Херсонская область восстанавливает систему транспортного сообщения

Врио губернатора Сальдо: в Херсонской области работают 56 транспортных маршрутов

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкЭвакуированные жители Херсона выходят из автобусов
Эвакуированные жители Херсона выходят из автобусов - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Макс Ветров
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Эвакуированные жители Херсона выходят из автобусов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости. Херсонская область восстанавливает систему транспортного сообщения, в том числе с другими российскими регионами, сообщил врио губернатора области Владимир Сальдо.
«
"Сейчас мы начали и восстанавливаем систему понятного транспортного обеспечения", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Таврия".
По его словам, в планах к концу лета запустить пассажирское железнодорожное сообщение с Крымом.
"Сейчас уже работает более 56 маршрутов как внутриобластных, так и межрегиональных", - подчеркнул Сальдо и добавил, что автобусы ходят в города Крыма и Краснодарского края.
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Херсонская областьЖКХКраснодарский крайВладимир СальдоРоссия
 
 
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