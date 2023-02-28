https://ria.ru/20230228/transport-1854781532.html
Херсонская область восстанавливает систему транспортного сообщения
Херсонская область восстанавливает систему транспортного сообщения - РИА Новости, 28.02.2023
Херсонская область восстанавливает систему транспортного сообщения
Херсонская область восстанавливает систему транспортного сообщения, в том числе с другими российскими регионами, сообщил врио губернатора области Владимир... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T10:42
2023-02-28T10:42
2023-02-28T10:42
херсонская область
жкх
краснодарский край
владимир сальдо
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/16/1825888782_0:197:3278:2041_1920x0_80_0_0_f90f1aba667dea64bbc28ee6807909db.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости. Херсонская область восстанавливает систему транспортного сообщения, в том числе с другими российскими регионами, сообщил врио губернатора области Владимир Сальдо. По его словам, в планах к концу лета запустить пассажирское железнодорожное сообщение с Крымом. "Сейчас уже работает более 56 маршрутов как внутриобластных, так и межрегиональных", - подчеркнул Сальдо и добавил, что автобусы ходят в города Крыма и Краснодарского края.
https://realty.ria.ru/20230228/minstroy-1854780935.html
херсонская область
краснодарский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/16/1825888782_274:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_5d57d14206cce8dcf476d69900d90b6e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , жкх, краснодарский край, владимир сальдо, россия
Херсонская область , ЖКХ, Краснодарский край, Владимир Сальдо, Россия
Херсонская область восстанавливает систему транспортного сообщения
Врио губернатора Сальдо: в Херсонской области работают 56 транспортных маршрутов