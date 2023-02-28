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Два трамвая сошли с рельсов в центре Перми - РИА Новости, 28.02.2023
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14:51 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/tramvay-1854855747.html
Два трамвая сошли с рельсов в центре Перми
Два трамвая сошли с рельсов в центре Перми - РИА Новости, 28.02.2023
Два трамвая сошли с рельсов в центре Перми
Два трамвая сошли с рельсов на центральных улицах Перми, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в "Пермгорэлектротрансе". РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T14:51
2023-02-28T14:51
происшествия
пермь
россия
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ПЕРМЬ, 28 фев - РИА Новости. Два трамвая сошли с рельсов на центральных улицах Перми, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в "Пермгорэлектротрансе". "В 15.30 (13.30 мск) на перекрёстке улиц Ленина и Максима Горького произошел сход вагона, следующего по маршруту №5. На место прибыла аварийная бригада, ведутся работы по восстановлению движения. В 14.18 (12.18 мск) на улице Пушкина (у Центрального рынка) произошел сход вагона, следующего по маршруту №6. Движение было восстановлено в 15.41 (13.41 мск)", - рассказали в пресс-службе предприятия "Пермгорэлектротранс". Собеседник уточнил, что в обоих случая никто из пассажиров трамваев не пострадал. В соцсетях жители пишут, что из-за инцидента в микрорайоне Разгуляй скопилось большое количество трамваев. Вблизи этого места находится разворотное кольцо для трамваев.
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происшествия, пермь, россия
Происшествия, Пермь, Россия
Два трамвая сошли с рельсов в центре Перми

В центре Перми два трамвая сошли с рельсов, никто не пострадал

© iStock.com / Евгений ХаритоновВид на промышленную зону в Перми
Вид на промышленную зону в Перми - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© iStock.com / Евгений Харитонов
Вид на промышленную зону в Перми. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 28 фев - РИА Новости. Два трамвая сошли с рельсов на центральных улицах Перми, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в "Пермгорэлектротрансе".
"В 15.30 (13.30 мск) на перекрёстке улиц Ленина и Максима Горького произошел сход вагона, следующего по маршруту №5. На место прибыла аварийная бригада, ведутся работы по восстановлению движения. В 14.18 (12.18 мск) на улице Пушкина (у Центрального рынка) произошел сход вагона, следующего по маршруту №6. Движение было восстановлено в 15.41 (13.41 мск)", - рассказали в пресс-службе предприятия "Пермгорэлектротранс".
Собеседник уточнил, что в обоих случая никто из пассажиров трамваев не пострадал.
В соцсетях жители пишут, что из-за инцидента в микрорайоне Разгуляй скопилось большое количество трамваев. Вблизи этого места находится разворотное кольцо для трамваев.
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