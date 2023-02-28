https://ria.ru/20230228/tolstoy-1854751862.html

Французов восхитил ответ Толстого устроившим провокации журналистам BFM

Французов восхитил ответ Толстого устроившим провокации журналистам BFM - РИА Новости, 28.02.2023

Французов восхитил ответ Толстого устроившим провокации журналистам BFM

Зрители французского BFM отреагировали на передачу с участием вице-спикера Госдумы Петра Толстого, выразив восхищение его ответами на вопросы журналистов. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T07:17

2023-02-28T07:17

2023-02-28T07:21

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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Зрители французского BFM отреагировали на передачу с участием вице-спикера Госдумы Петра Толстого, выразив восхищение его ответами на вопросы журналистов.Программа с участием парламентария вышла в эфир на прошлой неделе, она была посвящена в том числе российской спецоперации на Украине. Толстой достойно ответил на провокационные вопросы журналисток, в том числе и семейного характера."Мы цивилизованные люди. К этому мужчине нужно относиться с уважением. Почему столько агрессии в вопросах? Мы в телевизионной студии, но у меня такое впечатление, что мы на территории, где идут боевые действия. Успокойтесь, журналисты, Петр Толстой волен высказывать свое мнение. Но поскольку вы ведете себя агрессивно по отношении к нему, он вам отвечает тем же", - написал пользователь libre7853."Я надеюсь, что, несмотря на агрессивное поведение журналисток, зрители смогли понять то, что он говорил. Это позволит зрителям получить представление о том, что на самом деле происходит в России. BFM должен продолжать приглашать его в студию, потому что его ответы точны и лаконичны, он прямой человек. А потому очень приятно слушать, как он реагирует на нападки журналисток. Я в восторге", - заявил Isarmande9717."Он ведет умный, рациональный и ясный разговор. Спокойный и взрослый. "Журналистки" вели себя глупо и инфантильно. К тому же они оказались лишены элементарного уважения к собеседнику", - отметил Michelemmerechts5596."Восхитительный человек! Несмотря на наглость лгуний от СМИ, он сохраняет спокойствие и ставит их на место. Его выступление стало маленькой победой России в эфире", - выразил мнение Mikeblueberry1766."Выражаю свое уважение этому господину за то, что он сохранил спокойствие, отвечая на вопросы псевдожурналистов", - согласился Hardelet94."Меня возмущает уровень интервью, который навязали наши уважаемые журналисты. От личностных нападок у меня мурашки по коже. Это действительно стыдно", - добавил Yves Paley.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230221/pushkov-1853308646.html

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в мире, россия, украина, петр толстой, госдума рф