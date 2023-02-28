https://ria.ru/20230228/tof-1854751086.html

Корвет ТОФ "Совершенный" у берегов Приморья уничтожил "вражеский" корабль

Корвет ТОФ "Совершенный" у берегов Приморья уничтожил "вражеский" корабль - РИА Новости, 28.02.2023

Корвет ТОФ "Совершенный" у берегов Приморья уничтожил "вражеский" корабль

Корвет "Совершенный" Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ уничтожил артиллерийским огнем корабль условного противника на учении в заливе Петра Великого, сообщили в... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T06:50

2023-02-28T06:50

2023-02-28T06:51

россия

тихоокеанский флот вмф россии

безопасность

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ВЛАДИВОСТОК, 28 фев - РИА Новости. Корвет "Совершенный" Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ уничтожил артиллерийским огнем корабль условного противника на учении в заливе Петра Великого, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа по ТОФ. По информации пресс-службы, "вражеский" корабль в соответствии со сценарием учения шел к территориальным водам России. В ответ на попытку экипажа "Совершенного" установить связь неизвестный корабль произвел условный ракетный залп по корвету ТОФ. Расчеты противовоздушной обороны (ПВО) "Совершенного" при помощи артиллерийской установки АК-630М уничтожили "выпущенную" противником ракету. Также экипаж корвета отработал постановку радиолокационных и электронных помех. "После входа корабля условного противника в зону поражения корабельной артиллерии он был уничтожен расчётами 100-миллиметровой артиллерийской установки А-190", - говорится в сообщении пресс-службы. Уточняется, что в роли противника во время учений выступал морской щит-мишень.

https://ria.ru/20230209/tof-1850702641.html

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россия, тихоокеанский флот вмф россии, безопасность