https://ria.ru/20230228/tof-1854751086.html
Корвет ТОФ "Совершенный" у берегов Приморья уничтожил "вражеский" корабль
Корвет ТОФ "Совершенный" у берегов Приморья уничтожил "вражеский" корабль - РИА Новости, 28.02.2023
Корвет ТОФ "Совершенный" у берегов Приморья уничтожил "вражеский" корабль
Корвет "Совершенный" Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ уничтожил артиллерийским огнем корабль условного противника на учении в заливе Петра Великого, сообщили в... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T06:50
2023-02-28T06:50
2023-02-28T06:51
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ВЛАДИВОСТОК, 28 фев - РИА Новости. Корвет "Совершенный" Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ уничтожил артиллерийским огнем корабль условного противника на учении в заливе Петра Великого, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа по ТОФ. По информации пресс-службы, "вражеский" корабль в соответствии со сценарием учения шел к территориальным водам России. В ответ на попытку экипажа "Совершенного" установить связь неизвестный корабль произвел условный ракетный залп по корвету ТОФ. Расчеты противовоздушной обороны (ПВО) "Совершенного" при помощи артиллерийской установки АК-630М уничтожили "выпущенную" противником ракету. Также экипаж корвета отработал постановку радиолокационных и электронных помех. "После входа корабля условного противника в зону поражения корабельной артиллерии он был уничтожен расчётами 100-миллиметровой артиллерийской установки А-190", - говорится в сообщении пресс-службы. Уточняется, что в роли противника во время учений выступал морской щит-мишень.
https://ria.ru/20230209/tof-1850702641.html
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россия, тихоокеанский флот вмф россии, безопасность
Россия, Тихоокеанский флот ВМФ России, Безопасность
Корвет ТОФ "Совершенный" у берегов Приморья уничтожил "вражеский" корабль
Корвет ТОФ "Совершенный" на учениях в Приморье уничтожил корабль условного противника
ВЛАДИВОСТОК, 28 фев - РИА Новости. Корвет "Совершенный" Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ уничтожил артиллерийским огнем корабль условного противника на учении в заливе Петра Великого, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа по ТОФ.
По информации пресс-службы, "вражеский" корабль в соответствии со сценарием учения шел к территориальным водам России. В ответ на попытку экипажа "Совершенного" установить связь неизвестный корабль произвел условный ракетный залп по корвету ТОФ. Расчеты противовоздушной обороны (ПВО) "Совершенного" при помощи артиллерийской установки АК-630М уничтожили "выпущенную" противником ракету. Также экипаж корвета отработал постановку радиолокационных и электронных помех.
"После входа корабля условного противника в зону поражения корабельной артиллерии он был уничтожен расчётами 100-миллиметровой артиллерийской установки А-190", - говорится в сообщении пресс-службы.
Уточняется, что в роли противника во время учений выступал морской щит-мишень.
На учениях в Японском море корвет ТОФ уничтожил корабль "противника"