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Путин призвал развивать региональную систему противодействия терроризму - РИА Новости, 28.02.2023
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15:39 28.02.2023 (обновлено: 15:59 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/terrorizm-1854870860.html
Путин призвал развивать региональную систему противодействия терроризму
Путин призвал развивать региональную систему противодействия терроризму - РИА Новости, 28.02.2023
Путин призвал развивать региональную систему противодействия терроризму
Необходимо развивать региональные сегменты противодействия терроризму, включая новые регионы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T15:39
2023-02-28T15:59
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Необходимо развивать региональные сегменты противодействия терроризму, включая новые регионы, заявил президент России Владимир Путин."Следует развивать региональные сегменты общегосударственные системы противодействию терроризму, в том числе в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях", - сказал Путин на коллегии ФСБ.По его словам, также должна быть продолжена работа по выявлению и пресечению действий тех, кто использует интернет и социальные сети для пропаганды и идеологии терроризма и экстремизма.
https://ria.ru/20230228/zadachi-1854876976.html
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безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин призвал развивать региональную систему противодействия терроризму

Путин на коллегии ФСБ призвал развивать региональную систему противодействия терроризму

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Необходимо развивать региональные сегменты противодействия терроризму, включая новые регионы, заявил президент России Владимир Путин.
"Следует развивать региональные сегменты общегосударственные системы противодействию терроризму, в том числе в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях", - сказал Путин на коллегии ФСБ.
По его словам, также должна быть продолжена работа по выявлению и пресечению действий тех, кто использует интернет и социальные сети для пропаганды и идеологии терроризма и экстремизма.
Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
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Вчера, 15:57
 
БезопасностьРоссияВладимир Путин
 
 
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