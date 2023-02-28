https://ria.ru/20230228/terrorizm-1854870860.html
Путин призвал развивать региональную систему противодействия терроризму
Путин призвал развивать региональную систему противодействия терроризму - РИА Новости, 28.02.2023
Путин призвал развивать региональную систему противодействия терроризму
Необходимо развивать региональные сегменты противодействия терроризму, включая новые регионы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T15:39
2023-02-28T15:39
2023-02-28T15:59
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Необходимо развивать региональные сегменты противодействия терроризму, включая новые регионы, заявил президент России Владимир Путин."Следует развивать региональные сегменты общегосударственные системы противодействию терроризму, в том числе в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях", - сказал Путин на коллегии ФСБ.По его словам, также должна быть продолжена работа по выявлению и пресечению действий тех, кто использует интернет и социальные сети для пропаганды и идеологии терроризма и экстремизма.
https://ria.ru/20230228/zadachi-1854876976.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин призвал развивать региональную систему противодействия терроризму
Путин на коллегии ФСБ призвал развивать региональную систему противодействия терроризму